Pixel 8 & Gemini: Googles aktuelles Smartphone ist mit Gemini Nano überfordert – lokales KI-Modell abgesagt

Google hat erst vor wenigen Wochen das KI-Modell Gemini gestartet, das in drei unterschiedlichen Varianten angeboten wird, wobei vor allem Gemini Nano als Offline-Modell noch sehr interessant werden könnte. Umso überraschender ist es jetzt, dass Google eine herbe Absage erteilen muss: Gemini Nano wird NICHT auf das Pixel 8 kommen, da es die Hardware-Anforderungen nicht erfüllt. WTF?!



Google bietet das KI-Modell Gemini derzeit in den drei Stufen Gemini Pro für den Normaleinsatz, Gemini Ultra für den anspruchsvollen Einsatz sowie Gemini Nano für den Offline-Einsatz ohne Cloudanbindung an. Wer sich über die verschiedenen Modelle und Einsatzmöglichkeiten einen Überblick verschaffen, findet in unserem kürzlich veröffentlichten Artikel alle Gemini-Produkte und Angebote in der Übersicht. In diesem Artikel geht es um das Offline nutzbare Nano-Modell.

Erst vor wenigen Wochen hat Gemini Nano auf den Galaxy S24-Smartphones Premiere gefeiert und wurde kurz darauf auch für das Pixel 8 Pro freigeschaltet. Derzeit ist das KI-Modell hauptsächlich dafür verantwortlich, Texte intelligent zusammenzufassen, Nachrichten per Google Messages zu verfassen und wird sich wohl auch in Zukunft hauptsächlich auf Text konzentrieren. Nicht unbedingt aufregend, aber ein erster Schritt hin zu starken lokalen KI-Modellen.

Schon seit der Freischaltung für das Pixel 8 Pro dürften sich Pixel 8-Nutzer fragen, wann sie in den Genuss von Gemini Nano kommen werden – und jetzt hat Google bzw. ein wichtiges Mitglied des Pixel-Teams darauf eine sehr ernüchternde Antwort gegeben: Aus heutiger Sicht wird Gemini Nano nicht für das Pixel 8 erscheinen, da das Smartphone – immerhin Googles aktuelles Flaggschiff (!) – die Hardware-Anforderungen nicht erfüllt.









Leider geht der Pixel-Manager bei diesem Statement nicht ins Detail, sodass sich nur spekulieren lässt, wo das Problem liegt. Am SoC und somit der Rechenpower liegt es nicht, denn diese ist beim Pixel 8 und Pixel 8 Pro identisch. Der Hauptunterschied zwischen den Smartphones (abgesehen von der Größe und der Kamera) liegt beim Arbeitsspeicher. Das Pixel 8 Pro bietet 12 GB und das Pixel 8 nur 8 GB. Das wäre eine mögliche Schwachstelle. Doch ein Blick auf das Samsung Galaxy S24 zeigt uns, dass dieses ebenfalls nur 8 GB RAM besitzt und dennoch über Gemini Nano verfügt. Ist vielleicht die Kombination aus weniger RAM und Tensor-SoC weniger stark als die mit einem Qualcomm-SoC? Wir wissen es nicht.

Meiner Meinung nach ist das ein absolutes Armutszeugnis für Google, wenn selbst das fünf Monate alte Flaggschiff-Smartphone die Hardware-Anforderungen nicht erfüllt, die manch andere Smartphones hingegen erfüllen. Noch dazu, wenn es sich um ein Smartphone handelt, dass die Nutzer aufgrund der langen Update-Garantie potenziell noch knapp sieben Jahren nutzen könnten. Wer hätte gedacht, dass man mit einem brandneuen Google-Smartphone schon im ersten Jahr im KI-Bereich abgehängt wird?

Klar, Gemini Nano ist nicht unbedingt aufregend und Stand heute lässt sich das verschmerzen. Aber die Entwicklung schreitet rasant voran und vielleicht ist das Nano-Paket Ende 2024 schon sehr viel interessanter. Dass man dabei als Pixel 8-Nutzer in die Röhre schaut, kommt sicherlich nicht bei ganz so gut an…

