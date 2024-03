Pixel-Smartphones: Google auf der Erfolgswelle – Pixel-Verkaufszahlen steigen um 530 Prozent (Japan)

Google konnte mit den Pixel-Smartphones in den letzten Jahren sehr große Erfolge feiern und rund um den Globus sowohl die Verkaufszahlen als auch die Marktanteile steigern – in einigen Ländern mehr, in anderen weniger. Jetzt haben Marktforscher neue Zahlen aus Japan veröffentlicht, Googles wichtigster Markt, und zeigen ein wirklich enormes Wachstum der Pixel-Serie. Dieses geht vor allem zulasten des iPhone sowie der Samsung-Smartphones.



Der Neustart der Pixel-Serie mit der sechsten Generation hat sich für Google sehr schnell als erfolgreich erwiesen, denn sowohl die Akzeptanz der Nutzer als auch die Verkaufszahlen kennen seitdem nur noch eine Richtung. Schon vor einigen Monaten wurrden die verdoppelten Marktanteile in den USA bekannt, kürzlich wurde die Marke von zehn Millionen Pixel-Smartphones pro Jahr geknackt und jetzt gibt es schon wieder gute Nachrichten rund um die Pixel-Verkaufszahlen.

Denn wenn man den Marktforschern von IDC glauben mag, dann hat Google den Marktanteil in nur einem Jahr mehr als versiebenfacht. Man ist von 1,5 Prozent im Jahr 2022 auf ganze 10,7 Prozent in 2023 gestiegen. Das entspricht einem YoY-Wachstum von knapp 530 Prozent, während alle anderen Hersteller Einbußen hinnehmen müssen. Gestützt wird das auch durch andere Marktforscher, die schon vor einigen Monaten die Pixel-Smartphones bei neun Prozent gesehen haben und Google das Land als wichtigsten Markt bezeichnet hat. Es gibt also keinen großen Zweifel an diesen Zahlen.

Was man bei Google wohl besonders gerne sehen wird ist die Statistik von Ende 2023: Das Wachstum der Pixel-Serie ging nahezu vollständig auf Kosten der iPhones. Denn während Google den Marktanteil um 10 Prozentpunkte gesteigert hat, ist Apples Anteil im gleichen Zeitraum von 58 auf 46 Prozent gesunken. Ein weiterer Gewinner neben Google ist Sharp, das hierzulande gar keine Rolle spielt. Sony, Samsung und Oppo sind nahezu gleichauf.









Aktuelle Zahlen

2023er Statistik

Das Wachstum in Japan soll wohl hauptsächlich auf der a-Serie basieren, daher bleibt zu hoffen, dass man das etablierte Konzept auch bei diesen fortsetzt: Möglichst viele starke Features der großen Brüder zu einem deutlich günstigeren Preis. Ich denke, wenn man auch beim Pixel 8a sieben Jahre Updates und Support bietet, hat es das Zeug zum bisher erfolgreichsten Google-Smartphone und kann die Marktanteile weiter steigen lassen. Aber warten wir mal ab…

