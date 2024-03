Gemini Advanced: Der KI-ChatBot lässt sich sowohl mit Google One als auch Google Workspace abonnieren

Google bietet allen Nutzern die Dienste von Gemini kostenlos an, doch wer einen etwas größeren Funktionsumfang, eine schlauere KI sowie die Integration in die Workspace-Apps nutzen möchte, kommt um das kostenpflichtige Gemini Advanced nicht herum. Dieses lässt sich mittlerweile auf zwei Wegen abonnieren, die interessanterweise eine unterschiedliche Preisgestaltung aufweisen.



Google arbeitet mit Hochdruck daran, Gemini in möglichst viele Produkte zu integrieren und somit eine sehr hohe Reichweite zu schaffen. Dabei verfolgt man natürlich auch das Ziel, dass die Nutzer die Vorzüge der Künstlichen Intelligenz verinnerlichen und zunehmend dazu bereit sind, für diese zu bezahlen – und das nicht zu knapp. Mit Gemini Advanced bietet Google eine kostenpflichtige Version von Gemini, die einige Vorteile bereithält.

Ich hatte euch schon vor einigen Tagen die Vorzüge von Gemini Advanced aufgelistet sowie die Frage gestellt, ob Gemini Advanced zu teuer ist (nein, ist es nicht). Seitdem hat sich schon wieder einiges getan, denn mittlerweile ist Gemini auch im Business-Bereich innerhalb von Workspace gestartet und bietet darüber eine zusätzliche Abomöglichkeit. Interessanterweise unter einem völlig anderen Dach und mit unterschiedlicher Preisgestaltung.

Gemini mit Google One

Privatnutzer können Gemini Advanced über Google One buchen. Der Zugriff auf die KI ist mit Premium AI-Paket für 21,99 Euro pro Monat verfügbar, bis Juli aber auch in allen größeren Paketen. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel. Weil Premium AI abgesehen von Gemini dieselben Vorteile wie das normale 2 TB-Abo für 9,99 Euro bietet, lässt sich die Preisdifferenz für Gemini Advanced in Höhe von 12 Euro ausrechnen. Dies umfasst dann auch Gemini in den Workspace-Apps.









Gemini mit Google Workspace

Business-Nutzer bzw. deren Administratoren können Gemini Advanced ebenfalls buchen, allerdings nicht über Google One, sondern über die Workspace-Plattform selbst. Dort wird Gemini Advanced für zusätzliche 20 Dollar pro Monat im Normalpaket sowie 30 Dollar pro Monat im erweiterten Paket geboten. Umgerechnet also etwa 18 Euro bzw. 27 Euro. Damit ist Gemini Advanced im Workspace-Abo doch deutlich teurer als im Google One-Abo – und das bei gleicher Leistung. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Dazu kommt, dass Gemini nur als Add-On angeboten wird und somit zur Nutzung auch noch ein darunterliegendes kostenpflichtiges Workspace-Abo notwendig ist. Das sind noch einmal mindestens 6 Euro mehr pro Monat, sodass wir im direkten Vergleich und nach Milchmädchen-Logik auf das Doppelte kommen. Da Gemini Advanced in beiden Fällen nahezu die gleiche Leistung bietet, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Vor allem, weil man selbst im Business-Umfeld mit Dutzenden oder Hunderten Nutzern keinen Rabatt bietet.

Kommt das Einzel-Abo für Gemini?

Weil Gemini Advanced sowohl bei Google One als auch bei Google Workspace ein wenig aufgesetzt aussieht, könnte es sich dabei um temporäre Lösungen handeln. Gut möglich, dass ab Juli (bei Auslauf der Google One-Ausnahmen) ein eigenes Gemini-Abo angeboten wird, das dann eine etwas andere Preisgestaltung hat.

