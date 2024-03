Körperschmuck: Vorschau mit Android Apps zeigen deutliche Veränderungen

Eine markante Veränderung am eigenen Körper sollte immer eine wohlüberlegte Entscheidung sein. Das gilt sowohl für chirurgische Eingriffe als auch für Tattoos oder Piercings. Dabei ist zu überlegen, wie sich die Veränderung auf den Körper auswirkt. Nicht immer gefällt der Körperschmuck oder die Schönheitsoperation nach dem Eingriff. Mit einer App erhalten Anwender jedoch im Vorfeld einen Einblick und können somit von einer wichtigen Entscheidungshilfe profitieren.

Mit Android Apps kontrollieren, wie die körperliche Veränderung wirkt

Natürlich lassen sich Piercings entfernen, Tattoos weglasern und Implantate wieder mittels einer OP entnehmen. Doch jeder Eingriff schadet dem Körper und kann eine physische sowie psychische Belastung darstellen. Mit speziellen Google Apps ist es jedoch inzwischen möglich, die Veränderungen im Vorfeld zu bestimmen. Anwender ermitteln dazu auf ihrem Smartphone, wie das Piercing, das Tattoo oder die OP den Körper tatsächlich verändert. Wer sich immer noch unsicher ist, kann zu speziellen Fake-Piercings greifen oder ein temporäres Tattoo über Seiten wie https://the-flash-tattoo.de/ bestellen. Diese Optionen liefern ebenso einen guten ersten Eindruck, ob die Veränderung wirklich sinnvoll ist.









Fakt ist, dass jede körperliche Veränderung das Aussehen beeinflusst. Daher ist es nicht verkehrt, sich vor dem Eingriff ausgiebig zu informieren. Das schützt vor Fehlentscheidungen, die nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Nerven kosten können.

Warum streben Menschen nach Veränderungen?

In der heutigen Zeit ist es möglich, den eigenen Körper auf verschiedene Arten zu verändern. Einige nutzen Piercings, um den eigenen Look auffälliger zu gestalten. Tattoos stehen für ein klares Statement und sind ein besonderer, nachhaltiger Ausdruck der Körpermodifikation. Bei einer Schönheitsoperation gehen Interessierte sogar noch einen Schritt weiter. Sie nehmen deutliche Korrekturen am Körper vor, lassen sich Implantate an Busen oder Po einsetzen, entfernen teilweise Knochen sowie Körpermaßen oder lassen sich den Bauch straffen. Jeder körperliche Eingriff hat für Anwender eine spezielle Bedeutung. Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass jeder Eingriff auch mit Nebenwirkungen verbunden ist.

Ein Piercing kann sich entzünden, ein Tattoo zu tief oder unschön gestochen sein und ein chirurgischer Eingriff nicht den Effekt haben, der gewünscht wurde. Zu diesem Zweck gibt es Apps, die einen Vorher-Nachher-Effekt liefern. Dazu bietet Android inzwischen einige Anwendungen, die sich einfach auf das Smartphone laden lassen. Mittels Filter lässt sich im Anschluss binnen Sekunden ermitteln, wie die Veränderung das eigene Aussehen beeinflusst. Die Anwendung erfolgt stets intuitiv und ist leicht verständlich. Gleichzeitig kommt die App ohne Schmerzen aus. Nutzer erhalten somit aus erster Hand Eindrücke, wie die Veränderung aussehen könnte, ohne zunächst eine Verpflichtung einzugehen. Android Apps sind demnach eine gute Option, zu experimentieren und eine erste Vorstellung zu erhalten. Ob der Eingriff beim Piercer, Tätowierer oder Chirurgen anschließend tatsächlich erfolgen soll, lässt sich dank einer App ganz einfach bestimmen.









So lässt sich mit Android Apps eine Vorschau ermöglichen

Nach der Auswahl der passenden App ist sie einfach im Google Play Store zu downloaden. Anschließend ist ein Bild aus der Galerie zu bestimmen, das zur Bearbeitung geeignet ist. Mittels Filtern und Werkzeuge gelingt es auf Wunsch, Bearbeitungen am Bild vorzunehmen. Diese liefern ein paar gute Resultate, wie sich das Piercing, ein Tattoo oder eine OP auf das Aussehen auswirken könnte.