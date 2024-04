Android 15: Satelliten-Kommunikation kommt – Google Messages soll es für alle Nutzer öffnen (Teardown)

Google hat schon vor längerer Zeit Satelliten-Kommunikation für Android in Aussicht gestellt und diese in kleinen ersten Schritten bereits freigeschaltet, auf den ganz großen Start warten wir aber noch. Dieser könnte bald bevorstehen, denn nachdem kürzlich schon auf den Pixel-Smartphones ein „Satellite SOS“ aufgetaucht ist, hat ein Teardown von Google Messages jetzt interessante Informationen hervorgebracht.



Die Satelliten-Kommunikation mit dem Smartphone ist seit einiger Zeit ein großes Thema, derzeit aber nur den Notfallfunktionen vorbehalten – wenn es überhaupt vorhanden ist. Zwar hat der Android-Chefentwickler schon vor zwei Jahren von der Technologie geschwärmt und vermutlich sind im Android 14- und Android 15-Logo nicht umsonst Space-Anspielungen vorhanden. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass sich vor einigen Wochen eine erste Satelliten-Anbindung in Android 15 gezeigt hat, die ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt.

Interessant ist aber auch ein Blick auf die aktuelle Version von Google Messages, das drei interessante Strings hervorgebracht hat:

To send and receive, stay outside with a clear view of the sky

Satellite messaging may take longer and can’t include photos & videos

You can message with anyone, including emergency services

Es heißt, dass die Kommunikation nicht nur mit Notfallkontakten oder dem Notruf möglich ist, wie das bisher angenommen wurde, sondern mit allen Nutzern. Allerdings nur in Textform und ohne jegliche Medien, aber dennoch ist das ein sehr guter Anfang. Einzige Voraussetzung ist ein freier Blick in den Himmel. Gehören Funklöcher damit endgültig der Vergangenheit an? Zumindest in Textform könnte man das ab Android 15 bejahen.

[9to5Google]