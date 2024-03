Android 15: Satelliten-Kommunikation kommt – Google kündigt neues Feature jetzt offiziell an (Screenshot)

Google hat schon vor längerer Zeit Satelliten-Kommunikation für Android in Aussicht gestellt und diese in kleinen ersten Schritten bereits freigeschaltet, auf den ganz großen Start warten wir aber noch. Dieser könnte bald bevorstehen, denn nachdem kürzlich schon auf den Pixel-Smartphones ein „Satellite SOS“ aufgetaucht ist, gibt es nun auch in der Android 15 Developer Preview 2 eine neue Funktion zur Satellitenverbindung.



Die Satelliten-Kommunikation mit dem Smartphone ist seit einiger Zeit ein großes Thema, derzeit aber nur den Notfallfunktionen vorbehalten – wenn es überhaupt vorhanden ist. Zwar hat der Android-Chefentwickler schon vor zwei Jahren von der Technologie geschwärmt und vermutlich sind im Android 14- und Android 15-Logo nicht umsonst Space-Anspielungen vorhanden. Daher ist es nicht ganz überraschend, dass sich jetzt eine Satelliten-Anbindung in der Android 15-Vorschau zeigt.

Erst vor wenigen Tagen ist ein neues Notfall-SOS auf Satellitenbasis auf den Pixel-Smartphones aufgetaucht und jetzt gibt es ein neues Feature in diesem Bereich für Android 15. Android-Apps haben nun die Möglichkeit, mit einer neuen API auf den Verbindungsstatus zuzugreifen und somit in Erfahrung zu bringen, warum möglicherweise keine Datenverbindung besteht. Außerdem soll es Messaging-Apps ermöglicht werden, Nachrichten per SMS oder RCS über Satellit zu versenden.

Obiger Screenshot ist derzeit der einzige Beleg für die Satelliten-Ankündigung für Android 15 und es ist gut möglich, dass es trotz technischer Grundlage noch etwas länger dauert, bis sich in diese Richtung mehr tun wird.

