Gemini Update: Neue Kurzdomain startet, Gemini auf dem iPhone und KI-Unterstützung in Google Keep

Google macht mit dem KI-Paket Gemini immer wieder große Fortschritte und kann in kurzen Abständen neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. In den letzten Tagen ist es etwas ruhiger geworden, aber dennoch gab es einige interessante Ankündigungen, die wir euch im neuen Gemini Update nicht vorenthalten wollen.



Gemini gehört zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht, für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Neue Kurzdomain für Gemini

Wer Gemini schnell erreichen möchte, kann das jetzt auch unter einer Kurz-Domain tun, die sich Google sicherlich einiges hat kosten lassen: Gemini steht ab sofort auch unter ai.com zur Verfügung, das einfach nur auf die normale Gemini-Webseite weiterleitet.

» Google sichert sich starke Kurz-Domain für Gemini

Gemini auf dem iPhone?!

Eigentlich wollte sich Apple weiter von Google distanzieren und am liebsten auch die Suchmaschine durch einen gutzahlenden Konkurrenten oder ein eigenes Produkt ersetzen. Doch stattdessen befindet man sich nun in Verhandlungen mit Google, um die Gemini-KI direkt auf das iPhone zu bringen. Ob es dort unter eigenem Namen oder als Siri auftreten soll, soll derzeit noch verhandelt werden.

Gemini als KI-Assistent für Google Keep

Die Gemini-KI ist nun tief in Google Keep integriert und kann in englischer Sprache ganze Listen vollautomatisch erstellen und als Notiz ablegen. Dabei werden überraschend viele Bereiche abgedeckt, die sich wohl auch ganz ohne Eigeninitiative gut füllen lassen. Als Beispiele werden die folgenden Bereiche genannt:

Lebensmittel für die Woche für eine dreiköpfige vegetarische Familie

Eine Packliste für einen Campingausflug mit Kindern

Einkaufsliste für den Schulanfang

Aktivitäten für einen Wochenendtrip nach New Orleans

To-Do-Liste für die Planung der 40. Geburtstagsfeier meines Freundes

Vorspeisen für eine Einweihungsparty

Entspannungsroutine am Ende des Tages

Umfassende Checkliste für den Frühjahrsputz

Klassische Filme zum Anschauen an einem regnerischen Tag

» So kann Gemini euch bei Google Keep helfen

