Gemini auf dem iPhone: Google und Apple sollen sich in Verhandlungen befinden – Erweiterung des Such-Deals

Google hat mit Gemini in den letzten Wochen sehr stark nachgelegt und zahlreiche Neuerungen rund um den KI-ChatBot sowie die darunterliegende Künstliche Intelligenz präsentiert. Jetzt geht es darum, Reichweite zu gewinnen und die Plattform so weit wie möglich zu verbreiten – und das vielleicht auch im Konkurrenz-Ökosystem. Denn wie nun bekannt wurde, sollen sich Apple und Google in Verhandlungen über Gemini auf dem iPhone befinden.



Google hat Gemini innerhalb kürzester Zeit in zahlreiche eigene Apps integriert und wird diesen Weg sicherlich auch in Zukunft weitergehen. Man bietet die Gemini-Technologien aber auch anderen Unternehmen in Form unterschiedlicher Business-Pakete an und könnte schon bald einen sehr wichtigen Partner gewinnen. Denn wie jetzt bekannt wurde, soll sich Google in Verhandlungen mit Apple befinden, um die Gemini-Technologie auf das iPhone zu bringen.

Es soll noch keinen fertigen Deal geben, doch die Verhandlungen sollen laut Insider eine Erweiterung des seit vielen Jahren laufenden Suchmaschinen-Deals sein, bei dem Google mittlerweile 18 Milliarden Dollar an Apple zahlt, um auf dem iPhone die Standardsuchmaschine zu sein. Das wirft natürlich die Frage auf, wer hier eigentlich wem etwas bezahlt. Denn zwar ist Google an Apples enormer Reichweite interessiert – allen voran in den USA – aber Apple selbst steht als großes Tech-Unternehmen ohne eine ernsthaft starke KI-Plattform dar. Siri ist und bleibt wohl ein schlechter Witz.

Was die mögliche Partnerschaft so alles umfassen soll, lässt sich noch nicht sagen. Meine Vermutung wäre es, dass Apple das Gemini-Modell für ein eigenes KI-Produkt verwendet und somit nicht Google auf dem iPhone präsentiert, sondern eben Siri AI, Apple AI oder wie man es auch sonst nennen würde.

[Bloomberg]