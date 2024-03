Pixel Update: Viele neue Infos zum Pixel 8a, Pixel 9, Pixel Fold 2 und Pixel Watch, Feature Drops und mehr

Die vierte Pixel-Woche im März geht zu Ende und war auch diesmal wieder sehr interessant, denn es gab neue Infos zum Pixel 8a, zu den Pixel 9-Smartphones, wir haben viele wichtige Infos gebündelt und auch auf das Pixel Feature Drop zurückgeblickt. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wie gewohnt wieder sehr interessant: Denn wir konnten euch sehr viele Infos zu den kommenden Geräten Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel Fold 2 und natürlich auch der Pixel Watch 2 liefern sowie viele weitere Neuigkeiten verkünden. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drop im Überblick

Google versorgt die Pixel-Smartphones in etwa alle drei Monate mit Pixel Feature Drops, zuletzt war es im März und davor im Januar so weit. Mittlerweile gibt es die Pixel Feature Drops seit über vier Jahren und wir blicken anlässlich der letzten Ausgabe in einem Video-Rückblick auf alle Verbesserungen der letzten 18 Ausgaben.

» Alle Pixel Feature Drop-Verbesserungen im Video-Rückblick

Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Die Pixel 9-Smartphones mögen noch mehr als ein halbes Jahr entfernt sein, aber schon jetzt gibt es sehr viele Informationen zum Pixel 9 und Pixel 9 Pro, die wir euch in diesem Artikel übersichtlich zusammengefasst haben.

» Alle Infos zum Pixel 9 und Pixel 9 Pro









Alle Infos zum Pixel Fold 2

Das Pixel Fold 2 könnte schon in wenigen Monaten starten und hat sich schon recht häufig bei den Leakern gezeigt. Hier findet ihr alle Infos zum kommenden Foldable im Überblick.

» Alle Infos zum Pixel Fold 2

Pixel Watch bald mit eckigem Display?

Google setzt bei der Pixel Watch und Pixel Watch 2 sowie der kommenden dritten Generation auf vollständige runde Displays. Dabei muss es aber nicht bleiben, denn es gibt Anzeichen dafür, dass Google mit der folgenden Generation auf ein rechteckiges Display wechseln könnte.

» Pixel Watch könnte die Displayform wechseln

Google Pixel verdrängt Fitbit und Nest

Google tut derzeit nicht viel dafür, den Fortbestand der beiden Hardware-Marken Fitbit und Nest zu unterstreichen. Denn es gibt kaum neue Produkte, die Anbindung an Pixel wird immer enger und zuletzt hat man sogar die Markennamen als eigenständige Einheit zurückgezogen. Hier findet ihr alle Infos im Überblick.

» Fitbit und Nest gehen wohl gegen Google Pixel unter

Viele neue Pixel-Produkte kommen

In diesem Jahr werden noch sehr viele neue Pixel-Produkte auf den Markt kommen, die von den neuen Smartphones über Budget-Geräte, Foldables, ein Tablet, eine Smartwatch, Kopfhörer und vielleicht noch mehr reichen. Hier findet ihr alle Infos zu den kommenden Produkten im Überblick.

» Diese neuen Pixel-Produkte kommen









Minty Fresh Wallpaper zum Download

Google hat kürzlich die neuen Minty Fresh-Wallpaper veröffentlicht, die anlässlich der gleichfarbigen Pixel 8-Smartphones erstellt wurden. Wir bieten euch die Hintergrundbilder wie üblich zum Download an, sodass ihr diese auf all euren Smartphones nutzen könnt.

» Google Pixels neue Minty Fresh-Hintergrundbilder zum Download

Alternative Suchmaschine für die Pixel-Smartphones

Wer auf den Pixel-Smartphones nicht mehr unbedingt die Google-Suche verwenden und als Standard eingestellt haben möchte, kann das jetzt tun. Denn in den Einstellungen ist es möglich, eine andere Standardsuchmaschine festzulegen, die dann natürlich auch Auswirkungen auf die Suchleiste im Pixel Launcher haben.

» Google Pixel erlaubt jetzt Wechsel der Standardsuchmaschine

Pixel 8a durchläuft FCC-Zertifizierung

Das Pixel 8a dürfte schon in gut zwei Monaten in den Verkauf gehen und damit alle Voraussetzungen dafür erfüllt sein, hat das Budget-Smartphone nun die in den USA erforderliche FCC-Zertifizierung durchlaufen. Spätestens ab diesem Punkt ist klar, dass sich die Smartphones bereits in Produktion befinden.

» Das Pixel 8a nimmt die letzte Hürde vor dem Release

Pixel 8-Smartphones erhalten DisplayOut per USB-C

Ein kleiner Schritt für die Pixel 8-Smartphones, aber ein großer für den Android-Desktopmodus. Die Pixel 8-Smartphones können jetzt den verbauten DisplayOut-Port nutzen und den Displayinhalt des Smartphones über das USB-Kabel übertragen.

» Pixel 8-Smartphones aktivieren DisplayOut per USB-C









Pixel 8a kommt mit 120 Hertz-Display

Das Pixel 8a legt erneut nach und wird nach 60 Hertz in den ersten Jahren der Budget-Reihe und 90 Hertz im Vorjahr diesmal schon mit 120 Hertz starten. Vor allem für diese Preisklasse eine echte Ansage, die man in der Form eigentlich nicht erwarten konnte.

» Pixel 8a startet erstmals mit einem 120 Hertz-Display

Google lässt Pixel-Design schützen

Auch wenn sich die Pixel-Smartphones im Laufe der Jahre immer wieder gewandelt haben, gibt es doch ein Design-Element, das sich nie geändert hat und seit jeher auf allen Pixel-Geräten zu finden ist. Dieses ist lediglich ein einziges Mal gewandert und befindet sich damit bis auf eine Wechsel-Ausnahme immer an derselben Stelle.

» Google sichert wichtiges Design-Element der Pixel-Smartphones

