Pixel Watch: Kommt der große Displaywechsel? Auch Google könnte sich von der runden Form verabschieden

Google setzt bei der Pixel Watch seit der ersten Generation auf ein kreisrundes Display und wird dies, nach allem was bisher bekannt ist, auch bei der Pixel Watch 3 und dessen größerem Ableger tun – aber was kommt danach? Weil die runden Displays nicht in allen Bereichen vorteilhaft sind, könnte Google eine Kehrtwende vorbereiten und zukünftig auf ein rechteckiges Display setzen.



Als Google im Jahr 2022 die lange erwartete Pixel Watch endlich offiziell gemacht hat, gab es nicht nur Begeisterung, sondern auch Enttäuschung – unter anderem wegen der Displayform. Denn man hat sich für ein kreisrundes Display entschieden, das zwar sehr schick aussieht, aber dennoch eine Reihe von Nachteilen hat. Ob es sich bei der Displaywahl um einen Kompromiss oder eine von Beginn an gewünschte Entscheidung handelte, versuche ich im verlinkten Artikel zu erörtern.

Ohne Frage ist ein rundes Display für eine Armbanduhr naheliegend, denn die meisten klassischen Uhren sind rund – vor allem die analogen Modelle – und somit lässt sich eine gute Symbiose aus klassischer Optik und moderner Technologie schaffen. Während etwa die ersten Apple Watches aussahen wie ein Smartphone am Handgelenk, kann man diese Assoziation bei Smartwatches wie der Pixel Watch oder den Samsung Galaxy Watches nicht herstellen.

Aber es geht natürlich nicht nur um die Optik, sondern auch um Funktionalität und den praktischen Einsatz der Displays. Und genau darin liegen die Nachteile der runden Displays, denn es ist faktisch und auch in der Praxis einfach deutlich weniger Platz auf dem Display. Ich will das jetzt nicht unbedingt mathematisch begründen, aber der Flächeninhalt eines Rechtecks ist schon bedeutend größer als der eines Kreises mit gleicher „Kantenlänge“. Und das spielt bei den ohnehin schon eher kleinen Smartwatch-Displays schon eine große Rolle.









Samsung wechselt – Google auch?

Vor wenigen Tagen sind recht konkrete Informationen dazu durchgesickert, dass Samsung auf rechteckige Displays wechseln und somit die Galaxy Watch in Zukunft nicht mehr kreisrund sein wird. Wenn man bedenkt, dass Samsung mit Abstand der wichtigste Wear OS-Partner ist und schon seit dem damaligen Wiedereinstieg ein gehöriges Wörtchen bei der Entwicklung mitzureden hat, kann man sich die Auswirkungen auf Wear OS vorstellen.

Zwar unterstützt Wear OS neben den runden Displays in der Theorie auch andersförmige Varianten, aber eine große Rolle spielt das nicht und alle wichtigen Oberflächen sind auf runde Displays optimiert. Wenn dann Samsung mit seinem sehr hohen Wear OS-Anteil alles auf rund umstellt, wird auch Google kaum drumherum kommen, sich darauf auszurichten. Und wie könnte man Wear OS für eckige Displays optimieren und selbst noch auf die „alte“ Variante des runden Displays setzen?

Die Stückzahlen der Google Pixel Watch dürften in Relation gesehen noch sehr klein sein und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das mit den nächsten beiden Generationen entscheidend ändert. Daher meine Prognose: Sollte Samsung die Galaxy Watch von rund auf eckig umstellen, wird Google das Gleiche tun und mit derselben Generation ebenfalls umsteigen. Auch wenn das noch rein spekulativ ist, würde das übrigens bedeuten, dass die auf eine runde Form ausgelegten Armbänder nicht mehr passen werden.

