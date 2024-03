Android: Was wächst denn da? Mit dieser kostenlosen App könnt ihr Pflanzen, Blumen und Sträucher erkennen

Auch wenn wir uns rein kalendarisch noch im Winter befinden, sind bereits erste Frühlingsboten zu sehen und an vielen Stellen blüht es – die blühenden Landschaften sind zurück! Das ist wohl auch die klassische Zeit, in der wir durch die Natur schlendern und uns fragen, welche Pflanze wir vor uns sehen. Mit einer wirklich starken und kostenlosen Android-App könnt ihr sehr viele Pflanzen, Blumen und Sträucher einfach per Handykamera identifizieren.



Diese Situation dürften wohl sehr viele Nutzer kennen: Ihr spaziert durch die Natur, durch Parks, vielleicht durch euren eigenen Garten und fragt euch, wie diese wirklich wunderschöne oder vielleicht auch praktische Pflanze heißt. Jetzt kann man der meist unsicheren Antwort des Begleiters vertrauen, eine Google Lens-Rückwärtssuche mit ebenso wackliger Trefferquote starten oder Fachbücher wälzen. Oder man nutzt die App Flora Incognita, die wir euch heute vorstellen möchten.

Mit Flora Incognita könnt ihr sehr einfach Pflanzen, Blumen, Sträucher, Kräuter, Bäume und anderes Gewächs jeglicher Art per Handykamera identifizieren. In den meisten Fällen reicht schon ein Foto und nach wenigen Sekunden erhaltet ihr die Antwort inklusive zahlreicher Zusatzinformationen. Sollte die App unsicher sein, werdet ihr möglicherweise dazu aufgefordert, mehrere konkrete Fotos aufzunehmen: Gesamtbild, Blattoberseite, Blüte,… In den meisten Fällen reicht aber ein einziges Bild.

Das Bild kann sowohl das gesamte Gewächs als auch nur ein Detail enthalten und je nach Qualität oder eindeutiger Zuordenbarkeit bekommt ihr die Antwort geliefert. Die App arbeitet dabei mit einer integrierten KI, die einen einfache Bildabgleich für die einzelnen Pflanzenbestandteile durchführt und dadurch eine aus meiner Erfahrung sehr hohe Trefferquote hat. Dabei ist es übrigens vollkommen egal, ob ihr die Pflanze im Frühling vor der Blüte, im Sommer in voller Blüte oder im Herbst nach dem Verblühen fotografiert. Die App funktioniert mehr oder weniger immer.









Kostenlose Apps mit vielen Zusatzinformationen

Die App gibt sich grundsätzlich selbstsicher und liefert euch nur ein einziges Ergebnis. Um die Trefferquote selbst abzuschätzen, erhaltet ihr neben der Bezeichnung der Pflanze auch viele Fotos in unterschiedlichen Stadien sowie eine angegebene Wahrscheinlichkeit in Prozent, dass es sich um diese Pflanze handelt. Aber das ist längst nicht alles, denn für sehr viele Pflanzen erhaltet ihr umfangreiche Zusatzinformationen.

Diese Zusatzinfos reichen von einer ausführlichen Beschreibung über den lateinischen Namen, einer Karte der Verbreitung, die mögliche Nutzung der Pflanze, die Info über eine mögliche Gesundheitsgefährdung beim Verzehr bis hin zu Pflegetipps. Es ist also alles dabei, was man wissen möchte. Und falls nicht, kennt ihr immerhin den deutschen sowie den lateinischen Namen, um euch in einschlägiger Fachliteratur weiter zu informieren.

Die App ist vollkommen kostenlos und werbefrei und enthält von mir eine klare Empfehlung. Ich nutze sie bereits seit mehreren Jahren als meinen persönlichen Geheimtipp und konnte damit schon viele andere Menschen begeistern – vielleicht auch euch 🙂