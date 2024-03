Viele neue Pixel-Produkte kommen: Diese Geräte wird Google bald vorstellen (Pixel 8a, Pixel 9, Fold 2, Watch 3)

Das erste Quartal des Jahres nähert sich dem Ende und damit kommen wir langsam in die Phase, bei der es für die neuen Pixel-Produkte konkreter wird. Google wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht nur eine Handvoll neuer Smartphones vorstellen, sondern es stehen auch ein neues Tablet, mehrere neue Smartwatches, neue Kopfhörer und vielleicht noch mehr vor der Tür. Wir zeigen euch alle Infos zu den kommenden Produkten.



Googles Portfolio wächst immer weiter und wird auch im Jahr 2024 wieder viele neue Produkte hervorbringen. Wir stecken zwar schon im dritten Monat des Jahres, doch das erste Quartal ist oftmals eher von Verbesserungen als von Neuerungen geprägt. Doch spätestens im Mai wird es konkret, wenn wir die ersten neuen Pixel-Produkte erwarten, der große Schwung kommt dann noch einmal im Oktober mit der nächsten Pixel-Generation und dazwischen könnten kleinere Produkte vorgestellt werden.

Hier findet ihr einen schnellen Ausblick auf die nächsten Monate in diesem Jahr sowie alle bisher bekannten Informationen zu den kommenden Produkten. Beginnen wollen wir mit einem Stückchen Software, das in Zukunft vielleicht noch eine wichtige Rolle spielen könnte.

Pixie

Die Pixel-Smartphones werden einen ganz neuen KI-Sprachassistenten erhalten, der mit dem Google Assistant nicht viel zu tun haben wird und auch keine Verbindung zu Bard haben dürfte. Stattdessen soll es ein ganz neues Produkt sein, das mit der Gemini Basis-KI arbeiten und den Nutzern den Alltag erleichtern kann. Alles was bisher darüber bekannt ist und in welche Richtung es gehen könnte, findet ihr ausführlich in diesem Artikel.









Pixel 8a

Das Pixel 8a wird die Nachfolge des Pixel 7a antreten und als Budget-Ableger des Pixel 8 und zum Teil auch des Pixel 8 Pro an den Start gehen. Interessanterweise gibt es über die a-Serie stets deutlich weniger Leaks als zu allen anderen Smartphones, was wohl an der sehr ähnlichen Bauweise und damit deutlich geringeren Entwicklungsaufwand liegen dürfte. Wir erwarten, dass das Pixel 8a im Mai vorgestellt und zwischen Juni und August auf den Markt gebracht wird. Mittlerweile gibt es viele Informationen und auch konkrete Leaks, bis hin zur Preisgestaltung.

» Alle Infos zum Pixel 8a

Pixel 9 / Pixel 9 Pro

Auf den Pixel 9-Smartphones ruhen wie üblich für die Flaggschiff-Serie hohe Erwartungen, denn schon die Pixel 6-Smartphones waren zur damaligen Zeit nahezu perfekt, die Pixel 7-Smartphones konnten das noch einmal toppen und die Pixel 8-Smartphones gelten als eine der besten Google-Smartphones aller Zeiten. Dementsprechend sind die Erwartungen für die neunte Generation nicht unbedingt gering. Bis zur offiziellen Vorstellung der Geräte müssen wir uns aber sehr wahrscheinlich noch bis Oktober gedulden.

» Alle Infos zu den Pixel 9-Smartphones

Pixel Fold 2

Mit dem Pixel Fold kam im vergangenen Jahr das erste faltbare Google-Smartphone auf den Markt, das für eine erste Generation recht gute Kritiken einstecken konnte. Natürlich gibt es noch viele Baustellen und man setzt sich nicht gleich an die Spitze des gesamten Marktes, aber dennoch ist es ein solides Gerät, das in diesem Jahr einen Nachfolger erhalten wird, der sich bereits mehrfach gezeigt hat. Es gibt schon viele Infos zum kommenden Foldable, doch über den Start zwischen Mai und Oktober gibt es noch viel Raum für Spekulationen.

» Alle Infos zum Pixel Fold 2

Pixel Tablet 2

Das erste Pixel Tablet hat lange auf sich warten lassen. Doch die lange Wartezeit hat sich nicht wirklich gelohnt, denn das Gerät kam überhaupt nicht gut an. Es ist kein gutes Tablet, kein gutes Smart Display, kein gutes Gesamtprodukt und dann auch noch viel zu teuer. Irgendwie passend zu den Tablet-Erfolgen im Android-Ökosystem der letzten Jahre (Ausnahmen bestätigen die Regel). Es ist also sehr viel Luft nach oben und ein Pixel Tablet 2 dürfte gesetzt sein. Dann vielleicht auch in der zuvor erwarteten Pro-Version, die einfach nur als starkes Tablet auftreten könnte. Bisher gibt es allerdings kaum Informationen zur zweiten Generation.

Pixel Watch 3

Recht unerwartet hat Google im vergangenen Jahr die Pixel Watch 2 auf den Markt gebracht und mit dieser im Gesamtpaket sehr stark im Vergleich zur ersten Generation nachgelegt. Genau ein solcher Nachfolger, wie man sich ihn auch vom Pixel Tablet 2 oder Pixel Fold 2 wünschen würde. Eine dritte Generation steht außer Frage, wird aber sicherlich bis Herbst 2024 auf sich warten lassen.

» Alle Infos zur Pixel Watch 3

Tensor G4

Eine neue Pixel-Generation bedeutet seit 2021 auch eine neue Tensor-Generation. Mit den Pixel 9-Smartphones wird Google den SoC Tensor G4 einführen, über den bisher nur wenig bekannt geworden ist. Erneut dürfte man sich auf die seit der ersten Generation gesetzten Schwerpunkte KI, Sicherheit und Bildverarbeitung konzentrieren. Vielleicht geht es aber auch langsam einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit, denn bisher entwickelt man das Produkt zusammen mit Samsung. Mit der fünften Generation, die wir mit den Pixel 10-Smartphones im Jahr 2025 erwarten, will man sich ganz neu aufstellen. Das wiederum könnte nur einen kleinen Entwicklungsschritt für Tensor G4 bedeuten.

» Aktuelle Infos zum Tensor-SoC









Pixel Glass

Ab hier wird es spekulativ: Google hat schon im Mai 2022 eine neue AR-Brille in Aussicht gestellt, die mutmaßlich in diesem Jahr als Pixel Glass auf den Markt kommen und die Nachfolge des vor zehn Jahre eingestellten Produkts Google Glass antreten soll. Diesmal sind die Ziele realistischer gesteckt, es geht mehr um den Nutzen als die Spielerei, man hat technisch mit Glass Enterprise nachgelegt und sich sicherlich endlich ein tragfähiges Konzept überlegt. Allerdings wurde das Projekt im vergangenen Jahr beerdigt, aber sicherlich nicht die gesamten AR-Ambitionen.

Chromecast 2024

Ein neuer Chromecast ist überfällig, denn der letzte große Release liegt mehr als drei Jahre zurück – die abgespeckte HD-Version aus dem Jahr 2022 kann man kaum mitzählen. Was wir von einem neuen Chromecast erwarten können, ist noch nicht ganz klar. Es gibt zwar erste Infos zum neuen Chromecast, aber ob und wann dieser wirklich kommt, steht insgesamt noch immer in den Sternen.

» Alle Infos zum neuen Google Chromecast

