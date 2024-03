Pixel-Smartphones: Google sichert sich ein wichtiges Design-Element – seit jeher auf allen Smartphones

Google hat seit 2016 sehr viele Pixel-Smartphones auf den Markt gebracht, die ihre Design-Linie mittlerweile gefunden haben und von vielen Nutzern erkannt werden. Überraschenderweise hat man sich aber erst jetzt ein Design-Element schützen lassen, das bereits seit der ersten Generation auf den Smartphones zu finden ist und wohl auch in Zukunft nicht weichen wird.



Obiges Bild zeigt alle Pixel-Smartphones von der ersten bis zur sechsten Generation. Es ist zwar schon etwas veraltet, aber zeigt die Entwicklung der Geräte von der ersten bis zur aktuellen Generation, die sich äußerlich grob gesehen noch an der sechsten Generation orientiert. Aber wo ist die Gemeinsamkeit? Spoiler: Es ist das Google-G auf der Rückseite. Dieses ist auf jedem Pixel-Smartphone zu finden und zeichnet es eindeutig als Google-Smartphone aus, ähnlich wie das Apple-Logo auf der Rückseite des iPhone.

Jetzt hat sich Google genau dieses grundlegende Design bzw. das wichtige Element schützen lassen: Das Google-G in der Mitte eines Smartphones. Tatsächlich hat es, wenn ihr euch das erste Artikelbild noch einmal anschaut, nur einmal die Position gewechselt. War es zuerst recht weit unten zu finden, wurde es mit der Verlegung des Fingerabdruckscanners auf die Vorderseite deutlich nach oben verschoben und befindet sich seit einigen Jahren ziemlich zentral auf der Rückseite der Pixel-Smartphones. Google beschreibt das folgendermaßen:

The mark consists of a stylized G on the back of a mobile device. The broken lines represent the outline of the mobile device, are not a part of the mark nor claimed as a feature of the mark and serve only to indicate the placement of the mark on the goods.

[…]

G™ trademark registration is intended to cover the categories of phones, namely, telephones, mobile phones, cellular phones, and smartphones.