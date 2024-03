Google Waze: Navigations-App lässt sich jetzt im Design von Ghostbusters nutzen – ECTO-1, Stimmen und mehr

Googles zweite Navigationsplattform Waze hat vor einigen Wochen ein größeres Update erhalten und jetzt legt man wieder einmal mit neuen Inhalten nach: Im Waze-Team befinden sich offenbar Fans von Ghostbusters, denn in nächster Zeit könnt ihr sowohl die Oberfläche als auch das Fahrzeug sowie die Navigationsanweisungen im Stil der Filmreihe nutzen.



Google spendiert der zweiten Navigations-App Waze immer wieder neue Inhalte, mit der die Oberfläche und auch das Sound-Design der Plattform aufgewertet werden können. Es waren schon viele Themen darunter, auch schon Promistimmen, Super Mario-Designs und vieles mehr – das allermeiste ist allerdings auch schon wieder verschwunden. Ihr solltet euch also nicht zu viel Zeit lassen, sondern diese als Fans einer Serie auch in der nächsten Zeit nutzen.

Jetzt hat man eine Kooperation mit Ghostbusters gestartet, von der allerdings nur ein kleiner Teil in der deutschen Oberfläche angekommen ist. Ihr könnt den ECTO-1 als dargestelltes Fahrzeug auf dem Display nutzen. Nutzt ihr die App in US-English, könnt ihr außerdem Sprachanweisungen im Ghostbusters-Stil erhalten.

Verwandeln Sie Ihren täglichen Weg zur Arbeit in eine ausgewachsene Geisterjagd, während Ray Stantz sein grenzenloses Wissen über das Okkulte mit Updates wie „Auf dieser Fahrt werde ich Ihnen mündlich Anweisungen geben.“ Bitte ignorieren Sie jegliche hellsichtige oder telepathische Kommunikation. Das bin ich nicht. Das ist ein schelmischer Geist.“ Ray ist begeistert, in Ihrer Nachbarschaft zu fahren, denn laut seinem PKE-Messgerät „sind sowohl die psychometrische als auch die ektoplasmatische Energievalenz in dieser Sackgasse aus den Charts!“

Wählen Sie die „Spooky“-Stimmung (wie Fahrer auf der Waze-Karte angezeigt werden), inspiriert von Mini-Pufts, um anderen Waze-Benutzern mitzuteilen, dass Sie sich seltsam und übernatürlich fühlen. Außerdem können Sie keine Geister ohne den legendären Ecto-1 finden, den Sie in der App als Ihr Fahrzeug auswählen können.