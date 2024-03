Wer sein Android-Smartphone regelmäßig neu startet, wird die unterschiedlichen Animationen und Einblendungen während des Bootvorgangs kennen, die von den Herstellern an dieser Stelle platziert wurden. Schon seit langer Zeit findet sich auf vielen Geräten außerdem das „Powered by Android“-Logo, das mit einem der aktuellen Updates gegen eine neue Variante getauscht wird.



Weil Google die Marke „Android“ seit einigen Jahren wieder etwas stärker als zuvor promoten möchte, hat man vor einiger Zeit das Label „Powered by Android“ eingeführt, das sich bei einem Smartphone an unterschiedlichen Stellen befinden kann – von der Verpackung bis zum Bootscreen. Letzter hat zuletzt wohl ein Update erhalten, dessen Verbreitung und einzelne Varianten derzeit noch nicht ganz geklärt sind.

Denn der am unteren Rand des Displays platzierte Schriftzug inklusive Bugdroid zeigt sich jetzt bei ersten Nutzern eines Pixel-Smartphones, eines Honor-Geräts oder auch Xiaomi-Smartphones in veränderter Form. Statt wie bisher die flache Variante des Bugdroid (oder offiziell „The Bot“) zu nutzen, kommt die neue 3D-Variante des Android-Logos zum Einsatz. Das gilt allerdings nicht für alle Geräte, denn bei einigen zeigt sich auch eine veränderte flache Darstellung.

Aber nicht nur der verwendete Android-Kopf kann sich unterscheiden, sondern auch die Position und Größe des Labels. Während es beispielsweise bei Honor eher dezent gehalten ist und dafür bis auf den letzten Pixel an den unteren Displayrand gewandert ist – was einen schönen Effekt ergibt – ist es bei Xiaomi etwas höher, aber dafür deutlich größer. Schaut euch einfach einmal die folgenden Beispiele an.









Pixel

Honor

Xiaomi

Es ist natürlich nur ein Detail, aber es zeigt, dass Google das Rebranding von Android noch immer nicht abgeschlossen hat und wir in Zukunft vielleicht noch an weiteren Stellen Veränderungen entdecken könnten.

» Pixel Buds: Einzelne Komponenten einfach ersetzen – Google startet neuen Self Service für deutsche Nutzer

[9to5Google]