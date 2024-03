Pixel 8a: Googles neues Budget-Smartphone rückt näher – durchläuft die FCC-Zulassung mit vier Modellen

Google wird in wenigen Wochen das Pixel 8a vorstellen, über das längst alle wichtigen Informationen bekannt geworden sind – bis hin zu den deutschen Verkaufspreisen. Jetzt gibt es das übliche deutliche Zeichen dafür, dass der Verkaufsstart und damit auch die Ankündigung näherrückt: Das Smartphone hat die US-Behörde FCC durchlaufen und hat damit die wichtigste Hürde genommen.



In den USA muss jedes Gerät mit drahtloser Funkverbindung die FCC durchlaufen, sodass die öffentlich einsehbaren Zulassungen der Behörde stets ein Gradmesser dafür sind, wann ein Smartphone auf den Markt kommen wird. Bei Google erfolgt die FCC-Zulassung in den meisten Fällen etwa zwei Monate vor dem Verkaufsstart, sodass wir uns auch diesmal in einem erwarteten Zeitfenster befinden. Google hat damit eine wichtige Hürde genommen, um das Smartphone auf den Markt bringen zu können.

Das Pixel 8a ist in gleich vier Varianten bei der FCC angemeldet worden, auch wenn es nur ein einziges Smartphone-Modell geben wird. Die unterschiedlichen Modellnummern können sich auf internationale Versionen beziehen, vielleicht auf unterschiedliche Speicherausstattungen oder andere Unterscheidungen. Veröffentlicht wurden die Listings mit den Modellnummern G8HHN, GKV4X, G6GPR und G576D. Die vor einiger Zeit geleakte Verkaufsverpackung trug die Bezeichnung G6GPR und somit bestätigen sich beide Quellen gegenseitig.

Wir erwarten, dass Google das Pixel 8a Mitte Mai im Rahmen der Google I/O vorstellen und noch im Laufe des Mai auf den Markt bringen wird. Aber auch ein Verkaufsstart Anfang Juni ist noch denkbar, denn bisher haben wir abseits von der Preisgestaltung keine Informationen zum Verkaufsstart.

