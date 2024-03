Google Wallet: Neue Importfunktion kommt – pkpass-Dateien von Apple Wallet importieren (Video)

Mit Google Wallet lassen sich sehr viele Dinge von Tickets über Ausweisen bis hin zu Karten aller Art in der digitalen Geldbörse ablegen. Das Hinzufügen ist mittlerweile sehr einfach gestaltet, aber dennoch arbeitet man nun an einer Importfunktion, mit der sich die von Apple genutzten pkpass-Dateien und deren Inhalte in Wallet ablegen lassen. Bei ersten Nutzern ist das bereits zum Teil nutzbar.



Google Wallet kann viele physische Karten ersetzen und ist dem Konkurrenzprodukt Apple Wallet in so manchen Punkten sehr ähnlich. Daher will man den Nutzern den Wechsel noch leichter machen, denn es ist eine Unterstützung für pkpass-Dateien auf dem Weg. Die Dateien in diesem Format werden von Apple Wallets Exportfunktion erzeugt und enthalten alle Informationen für den vollständigen Import. Bei ersten Nutzern zeigt sich diese Importfunktion nun, wie ihr das im folgenden Video sehen könnt.

Innerhalb von Wallet gibt es noch keine Möglichkeiten zum Anstoßen, aber über einen Umweg ist es dennoch möglich. Der Versuch eine .pkpass-Datei zu öffnen, bietet das Weiterleiten zu Google Wallet an, sodass die entsprechende Funktion in der App ausgelöst wird. Es folgt eine sofortige Vorschau des Inhalts, sodass der Import nur noch ein weiterer kleiner Schritt ist, der derzeit aber noch nicht funktionell ist. Diese Funktion dürfte schon bald integriert werden.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, diese dürfte aber bald folgen. Vielleicht nimmt man das gleich zum Anlass für eine neue Switch-to-Pixel oder Switch-to-Android Kampagne, die man gerne im Frühjahr rund um den Start des neuen Budget-Smartphones fährt.

