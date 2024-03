Google I/O 2024: Das Rätsel ist gelöst! – Google kündigt Zeitraum und Ort der Entwicklerkonferenz 2024 an

Google veranstaltet mehrfach im Jahr größere Events, auf denen in gebündelter Form neue Produkte vorgestellt werden – den Auftakt gibt wohl auch in diesem Jahr die Entwicklerkonferenz Google I/O. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung im Mai und Live mit einem eher kleineren Publikum stattfinden. Innerhalb kürzester Zeit wurde das übliche Rätsel gelöst und somit das Datum und der Veranstaltungsort bekannt – diesmal ist es wohl nur ein Tag.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O gehört für Google-Fans zu den wichtigsten Terminen des Jahres, denn auf dem Event werden nicht nur neue Produkte vorgestellt, sondern auch Ausblicke auf zukünftige Produkte gegeben, interessante Technologien vorgestellt und manchmal auch neue Hardware gezeigt. Android, Chrome OS und natürlich die Künstliche Intelligenz als dominierendes und allumfassendes Theme spielen immer wieder eine große Rolle, aber auch rund um Plattformen wie Google Maps, Google Fotos, Drive sowie rund um deren KI-Anbindung gibt es Jahr für Jahr große Ankündigungen. Letzte dürfte in diesem Jahr die größte Rolle spielen.

Jetzt hat Google den Termin für die Google I/O 2024 verraten, allerdings wie üblich zuerst in Form eines Rätsels. Es war wie üblich recht kompliziert, was vor allem daran liegt, dass man die „Spielregeln“ des Puzzles meist nicht verrät und stattdessen die Nutzer rätseln lässt. Erschwerend kam hinzu, dass es in diesem Jahr eine Gemeinschaftsaufgabe gewesen ist









Das Rätsel wurde trotz erschwerter Bedingungen wie üblich schnell gelöst! Die Google I/O findet am 14. Mai an alter Wirkungsstätte im Shoreline Amphitheatre statt – wieder vor Publikum (aber wohl mit nur wenigen Gästen), aber dennoch wie üblich mit zahlreichen Livestreams. Diesmal sogar nur ein einziger Tag, aber sicherlich dennoch vollgepackt mit vielen großen Ankündigungen.

[Android Developers Blog]