Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Google aktiviert Display-Out – Android 14 Beta nutzt endlich DisplayPort per USB-C

Es steht derzeit nicht gut um Android am Desktop und ausgerechnet jetzt – oder vielleicht gerade deswegen jetzt – aktiviert Google erstmals eine neue Funktion für die Pixel 8-Smartphones, auf die viele Nutzer seit Jahren warten: Mit der aktuellen Android 14 Beta lässt sich der DisplayPort über USB-C aktivieren, sodass sowohl der Displayinhalt als auch der Desktopmodus auf einem externen Monitor übertragen werden kann.



Es geht endlich etwas voran in puncto DisplayPort-Unterstützung via USB-C auf den Pixel-Smartphones: Mit der aktuellen Android 14 Beta wurde der in den Pixel 8-Smartphones verbaute Port überraschend und ohne Ankündigung aktiviert. Wird ein externer Monitor per USB-C angeschlossen, erscheint die folgende Abfrage, die sich bestätigen und der entsprechende Modus dadurch aktivieren lässt. Bisher war es so, dass der Anschluss vom Smartphone einfach ignoriert wurde und auch der externe Bildschirm dunkel blieb.

Die Darstellung erfolgt so, wie ihr es auf dem ersten Bild in diesem Artikel sehen könnt. Das Hintergrundbild wird über die gesamte Displaybreite gestreckt und die eigentliche Android-Oberfläche je nach Ausrichtung des Smartphones nur in einem Fenster gezeigt. Es gibt also derzeit keine Anpassung der Oberflächen, sondern mit Ausnahme des Hintergrundbilds eine 1:1-Spiegelung. Ob das nun versehentlich freigeschaltet wurde oder tatsächlich der Desktopmodus nach mehreren Jahren endlich einen großen Schritt machen soll, ist noch nicht bekannt.

Die technischen Voraussetzungen für den DisplayPort per USB-C verbaut Google übrigens schon seit zwei Jahren in den Pixel-Smartphones, hielt dies aber bisher durch einen tief verborgenen Firmware-Schalter unter Verschluss. So ist es auch zu erklären, dass das derzeit nur auf den Pixel 8-Smartphones funktioniert.

