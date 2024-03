Android 15: Google veröffentlicht neue Version für die Pixel-Smartphones – Android 15 Developer Preview 2

Google macht den nächsten Schritt mit Android 15: Vor wenigen Minuten wurde die Android 15 Developer Preview 2 veröffentlicht und damit schon der letzte große Schritt vor der Beta-Phase getan. Die zweite Developer Preview des neuen Betriebssystems kann ab sofort von mutigen Nutzern auf alle modernen Pixel-Smartphones heruntergeladen werden.



Google hat die nächste Android 15-Vorschau veröffentlicht: Die Android 15 Developer Preview 2 steht ab sofort für alle aktiv unterstützten Pixel-Smartphones zum Download zur Verfügung und bringt auch diesmal eine Reihe von Neuerungen mit. In dieser frühen Phase des Betriebssystems bestehen die Neuerungen noch hauptsächlich aus Bugfixes, Patches, aber auch einige neue experimentelle Funktionen, die es vielleicht nicht in vollem Umfang in die finale Version schaffen.

Als wichtigste Neuerungen erwähnt man eine verbesserte Unterstützung der Satellitenkommunikation sowie eine optimierte HDR-Darstellung und die folgenden Bugfix-Verbesserungen:

Die wichtigsten Verbesserungen in der Android 15 Developer Preview

Fixed an issue where the Google Play store app crashed repeatedly when a user tried to open it. (Issue #326337522)

Fixed an issue where the package manager crashed when installing an APK from unknown sources, even if the „Install unknown apps“ was enabled in system settings. (Issue #325649649)

Fixed an issue that caused the Android System Intelligence app to crash. (Issue #325698180)

Fixed an issue where work profile apps sometimes crashed if the device’s fingerprint reader was used. (Issue #326093530)

Fixed an issue where an Android Virtual Device (AVD) using an Android 15 system image displayed as offline if the AVD was launched and then rebooted using adb reboot or other methods.

Fixed an issue where the Google Play Store sometimes crashed with a null pointer exception when trying to update apps.

» Android 15 Download

