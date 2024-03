Android 15: Musik auf mehreren Kopfhörern zugleich abspielen – neues Audio Sharing kommt (Screenshots)

Google hat gestern Abend die neue Android 15 Developer Preview veröffentlicht und mit dieser wieder eine Reihe von Neuerungen gezeigt, die möglicherweise in das Betriebssystem einziehen werden. Eine dieser Neuerungen könnte in Zukunft noch eine wichtige Rolle spielen, denn Android soll dazu in der Lage sein, Audiostreams zu teilen und auf mehrere Kopfhörer gleichzeitig zu übertragen.



Rund um die Audio-Übertragung hat sich in der letzten Zeit bei Android einiges getan, denn man hat unter anderem den schnellen Wechsel zwischen mehreren Lautsprechern ermöglicht und will diese Stärke in Zukunft auch anderweitig nutzen. Denn wie in der aktuellen Android 15 Developer Preview 2 zu sehen ist, wird es „Audio Sharing“ geben. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, das Audio-Signal auf mehrere angebundene Kopfhörer gleichzeitig zu übertragen.

Wie das genau ablaufen soll, ist bisher noch nicht bekannt. Die Option ist zwar in der Android 15-Vorschau enthalten, tut aber trotz Aktivierung noch nichts und auch die erweiterten Einstellungsmöglichkeiten sind noch nicht vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass auf Grundlage von Bluetooth Auracast eine gleichzeitige Anbindung umgesetzt werden soll. Grundsätzlich sollte das mit allen Bluetooth-Kopfhörern möglich sein und erfordert lediglich eine entsprechende Unterstützung von dem Gerät, das als Streamingquelle fungiert.

Nach derzeitigem Stand wird es wohl noch etwas länger dauern, bis dieses Feature für den Einsatz bereit ist. Interessant wird es vor allem sein, wie sich die Kopfhörer anderer Nutzer in der Nähe anbinden und zum Teilen auswählen lassen.

