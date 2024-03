Google Messages: Neue Bilder-Oberfläche zeigt sich – soll den Fotoversand vereinfachen (Screenshots)

Erst vor wenigen Tagen hat der Messenger Google Messages eine neue Kamera-Oberfläche erhalten und jetzt zeigen sich Fortschritte in einem weiteren medialen Bereich: Erste Nutzer sehen eine ganz neue Oberfläche für den Versand von Bildern an andere Nutzer, die sich recht deutlich an der Konkurrenz orientiert und mehr Komfort für zusätzlichen Text oder Bearbeitungen bietet.



Vor einigen Tagen wurde die Google Messages Kamera-Engine ausgetauscht, was wohl das mittelfristige Ziel haben dürfte, zusätzliche Möglichkeiten und Filter in die Kamera zu bringen. Aber nicht nur bei der Aufnahme von Fotos wird man nachlegen, sondern auch beim Versand von Medien. Denn während diese bisher eher als eine Art Anhang mit einem kleinen Vorschaubild gezeigt wurden, fügt man nun einen zusätzlichen Dialog ein. Auf folgenden Screenshots seht ihr links das alte und in der Mitte + Rechts das neue Design.

Statt wie bisher nur eine sehr kleine Vorschau zu zeigen, gibt es jetzt den Vollbild-Dialog, wie man ihn aus anderen Messenger-Apps kennt. Somit ist das Bild in nahezu voller Größe zu sehen und der dazugehörige Text lässt sich passender einfügen. Am unteren Rand gibt es die Möglichkeit, weitere Bilder hinzuzufügen sowie alles zu versenden. Es ist zu erwarten, dass sich in diesem Dialog schon bald weitere Möglichkeiten zur Bildbearbeitung oder andere Funktionen im Zusammenhang mit dem Bild befinden werden.

Die neue Oberfläche taucht in diesen Tagen bei ersten Nutzern auf und dürfte sich im langsamen Rollout befinden.

» Google Messages: Profile sind auf dem Weg – erste Nutzer können Nutzername und Profilbild festlegen

» Google Drive: Neue Startseite wird ausgerollt – bringt neue Navigation, Suchleiste und Suchfilter (Screenshot)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 7.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!