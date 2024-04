Google Podcasts: Die Plattform wird morgen (vielleicht) eingestellt – Verwirrung um das Aus und Export-Tool

Nach einer langen Übergangsphase hatte Google vor einigen Monaten die Einstellung von Google Podcasts angekündigt, in derem Zuge alle Nutzer zu YouTube Music wechseln sollen. Laut der offiziellen Ankündigung soll es morgen tatsächlich so weit sein, denn am 2. April soll der Podcasts-Plattform der Stecker gezogen werden. Aber auch Stunden zuvor ist noch nicht bekannt, ob das auch in Europa gilt.



Wenn Google den Übergang von einem Produkt zu einem anderen einleitet, oftmals aus dem Grund der Einstellung des ersten Produkts, wird es immer wieder holprig – davon können vor allem damalige Google Play Music-Nutzer ein Liedchen singen. Jetzt ist es sehr ähnlich, denn Google hat vor längerer Zeit die Einstellung von Google Podcasts verkündet – und zwar für den 2. April 2024. Das ist morgen.

Wenige Monate später hat man ein Export-Tool zu YouTube Music gestartet, das zuerst nur für US-Nutzer angeboten werden sollte und später für europäische Nutzer geöffnet werden soll. Allerdings gab es kein später, denn offiziell steht das Tool bis heute nicht bereit, obwohl die Plattform morgen eingestellt werden soll. Während man beim Export eine klare Trennung zwischen USA und Rest der Welt vorgenommen hat, galt das für die Ankündigung der Einstellung nicht. Ich würde daher nicht ausschließen, dass Google Podcasts schon morgen auch hierzulande nicht mehr angeboten werden wird.

Wie gesagt, die Situation ist unklar. Eine Einstellung für europäische Nutzer ohne vorherige Exportmöglichkeit wäre kein feiner Zug, aber bei Google auch nicht vollkommen überraschend. Aber selbst wenn es morgen noch verfügbar ist, ist diese verzögerte Einstellung kaum nachvollziehbar, denn immerhin hat YouTube Music auch hierzulande alle Podcasts-Funktionen.

» YouTube Music: Songtitel einfach herunterladen – so könnt ihr einzelne Songs zur Offline-Nutzung speichern

» Amazon Music Unlimited Aktion: Jetzt drei Monate 90 Millionen Songs gratis streamen – werbefrei und in HD

[Futurezone]