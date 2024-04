YouTube Music: Kommentare werden tiefer integriert – neue Oberfläche für die Android-App (Screenshots)

Durch die enge Anbindung an die Videoplattform bietet YouTube Music seit einigen Monaten eine Kommentarfunktion, die sowohl den Abruf als auch das Absetzen von Kommentaren ermöglicht. Jetzt erhält dieses Feature eine neue Oberfläche, die der ersten Version zwar sehr ähnlich sieht, sich aber ganz anders als bisher in die App integriert. Denn aus dem Overlay wird eine Hauptoberfläche.



Die Kommentare bei YouTube Music wurden bisher in Form eines Overlays dargestellt, das in der Android-App des Musikplayers über den aktuellen Inhalt gelegt wird. Das sieht zwar grundsätzlich schick aus, versperrt aber jegliche Bedienung des Players, sodass die Kommentare zu diesem Zweck wieder geschlossen werden müssen. Jetzt wird eine neue Oberfläche ausgerollt, die eine tiefere Integration in die App bringt und sich an den anderen Bereichen der App orientiert. Denn es ist ein fester Bereich, bei dem die Player-Oberfläche in den Miniplayer umgewandelt wird und weiter nutzbar ist.

Wie ihr auf dem rechten Screenshot sehen könnt, wird der Miniplayer über den Kommentaren gezeigt und bietet dort die gleichen Möglichkeiten, wie man es von anderen Bereichen gewohnt ist – etwa den Songtexten oder auch der Liste der nächsten Titel. Die Kommentare lassen sich somit parallel zum Player nutzen und können weiterhin gelesen werden. Allerdings solltet ihr beachten, dass beim Wechsel zum nächsten Titel auch die Kommentare erneut geladen werden.

[9to5Google]

