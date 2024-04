Android: Googles ‚Circle to Search‘ sorgt wohl häufig für Probleme – Entwickler äußern sich zu Fehlauslösern

Google hat kürzlich die visuelle KI-Suche Circle to Search gestartet, die auf immer mehr Smartphones zur Verfügung steht und es den Nutzern ermöglichen soll, so schnell wie nie zuvor nach Inhalten auf dem Display zu suchen. Doch dieser schnelle Zugang hat offenbar auch den Nachteil, dass es versehentlich aktiviert werden kann. Das bestätigt man jetzt auch bei Google und gelobt Besserung – aber das kann wohl etwas dauern.



Die Funktion Circle to Search ist recht simpel erklärt, denn die Nutzer müssen nach Aktivierung der visuellen Suche lediglich einen Kreis um das gewünschte Objekt oder Text ziehen und schon sollen die Lens-Suchergebnisse weitere Informationen ausspucken. Allerdings lässt sich das so leicht aktivieren, dass viele Nutzer dies auch versehentlich auslösen und davon nachvollziehbarerweise genervt sind. Das hat man bei Google eingesehen, verweist aber auch darauf, dass es sich wohl kaum anders umsetzen lässt.

We spent a ton of time thinking about what is the fastest way to access, because we knew that could make or break the product.

We still have further to go, and we’re working a lot on making sure it’s triggered when you want, [and] it’s not triggered when you don’t want.

And so when you’re doing a circle, we have very, very finely tuned the region selection over lots and lots of testing so that it’s extremely accurate.