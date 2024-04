Android: Google startet ‚Circle to Search‘ jetzt auch für das Pixel Fold – Pixel-Smartphones jetzt komplett (Video)

Google hat vor gut zwei Monaten das neue Circle to Search angekündigt, das von Samsung recht intensiv als eines der Highlights des neuen Smartphone-Flaggschiffs beworben wird – aber längst nicht mehr exklusiv ist. Kürzlich wurde der Start der „neuen Art zu suchen“ für alle Pixel-Smartphones angekündigt und jetzt hat man den Startschuss für das Pixel Fold gegeben.



Mit Circle to Search startet Google nach eigenen Angaben eine völlig neue Art der Suche, die auf einer visuellen Auswahl basiert, aber auch mit Text sowie in Kombination mit weiteren Suchanfragen verwendet werden kann. Das Feature lehnt sich an schon seit Jahren verfügbare Funktionen der Bildschirminhalterkennung von Google Assistant und Google Lens an, treibt es aber noch ein wenig weiter und ist schneller zugänglich.

Und so funktioniert das Ganze: Durch ein kurzes Gedrückt halten des HOME-Buttons oder der Gestenleiste – je nachdem, welche Navigationsmethode ihr verwendet – öffnet sich ein Overlay. Dieses enthält am oberen Rand das Google-Logo, am unteren Rand die Suchleiste und ist ansonsten vollkommen transparent. Ihr seht also den größten Teil des vorherigen Bildschirminhalts und könnt euch zu diesem informieren lassen. An dieser Stelle kommt dann die namensgebende Funktion ins Spiel.

Kreist einfach den Inhalt oder das Objekt ein, über das ihr mehr Informationen haben möchtet. Direkt nach dem Ausführen der Geste beginnen die Algorithmen zu analysieren und liefern in kürzester Zeit die Ergebnisse.









Im obigen Video könnt ihr diese Funktion in Aktion sehen. Objekte lassen sich entweder einkreisen oder auch durch „kritzeln“ markieren. Das funktioniert auch mit Text, wobei ihr dabei einfach über das gewünschte Wort oder die Wortgruppe fahren könnt. Ein Einkreisen ist möglich, aber nicht notwendig. Die Websuche beginnt sofort mit der Suche, ihr könnt über die Suchleiste aber noch weitere Details zur Anfrage mit auf den Weg geben. Also ein echtes multimodales Suchen, so wie man es bereits für die Gemini-KI versprochen hat.

Das neue „Circle to Search“-Feature wurde zuerst für das Galaxy S24 sowie die Pixel 8-Smartphones gestartet, danach Anfang März für die Pixel 7-Smartphones freigeschaltet und ist erst vor wenigen Tagen auf allen Pixel-Smartphones gestartet. Jetzt wird es für das Pixel Fold freigeschaltet und auch das Pixel Tablet soll „sehr bald“ folgen. Schon in der Ankündigung hieß es, dass man diese Funktion zuerst für Premium-Smartphones ausrollen wird, ohne diese explizit erwähnt zu haben.

[9to5Google]

