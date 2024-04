Google Websuche: KI-Funktionen soll es bald nur noch im Abo geben – kostenlos ist wohl vorbei (Bericht)

Die Google Websuche hat schon vor gut einem Jahr erste KI-Features enthalten, die im Laufe der nächsten Monate sicherlich noch deutlich ausgebaut werden. Schon von Beginn an wurden die zusätzlichen KI-Funktionen trotz Integration mehr oder weniger ausgelagert und in Kürze könnten sie hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Denn Google soll wohl an einer kostenpflichtigen Variante arbeiten.



Vor gut einem Jahr hat Google die „Search Generative Experience (SGE)“ für die Websuche gestartet, mit der sich eine Reihe von KI-Funktionen direkt in der Websuche nutzen lassen können. Nutzer können ausführlichere Fragen stellen, umfangreichere Antworten erhalten, in Kürze wird es eine Zusammenfassung der Suchergebnisse und mehr geben. Von Beginn an war die SGE nur für eingeladene Nutzer zugänglich, wobei die Einladungen aber großzügig unter US-Nutzern verteilt wurden.

Bisher sind all diese Features kostenlos nutzbar, aber das dürfte sich schon bald ändern. Denn wie jetzt bekannt geworden ist, soll Google an einer Premium-Version der Websuche mit SGE arbeiten, für die Nutzer zur Kasse gebeten werden sollen. Laut dem aktuellen Bericht soll die SGE ein Bestandteil von Gemini Advanced oder ein Schwesterprodukt des KI-Modells werden und somit per Google One-Abo bezahlt werden.

Das ist nicht wirklich verwunderlich, denn der Rechenaufwand für KI-Suchergebnisse soll wohl um das Siebenfache höher liegen als bei einer normalen Suchanfrage. Außerdem ließen sich mit der Websuche sicherlich auch Antworten generieren, die wiederum eigentlich hinter der Gemini Advanced-Zahlschranke liegen würden.

