Ein neuer Google Store in Boston: Google eröffnet neues Geschäft für Pixel, Nest, Fitbit und mehr (Galerie)

Google betreibt nicht nur im Web einen Google Store, sondern hat sich in den letzten Jahren auch in den stationären Handel gewagt und zwei große Stores in New York sowie einen dritten in Mountain View eröffnet. Jetzt wagt man sich in den dritten US-Bundesstaat und eröffnet am morgigen Freitag ein Geschäft in Bostin. Hier findet ihr einige Fotos vom neuen Google Store, der sehr viel mehr als nur Verkaufsfläche sein will.



Nach vielen Experimenten mit Popup-Stores, Event-Stores oder den Betrieb von kleineren Shop-in-Shop-Modellen hat Google im Jahr 2021 den ersten echten Flagship Store in New York und im vergangenen Jahr den zweiten New Yorker Store eröffnet. Im letzten Jahr ist man dann von der Ostküste an die Westküste gesprungen und hat den dritten offiziellen Google Store eröffnet. Dieser befindet sich auf dem erweiterten Campus neben dem Googleplex in Mountain View, Kalifornien. Jetzt folgt der Vierte.

Der neue Store befindet sich in Boston auf einer Tage und orientiert sich in der Größe und Ausstattung eher am zweiten New Yorker Store und gehört somit nicht der Flagship-Kategorie an. Der gesamte Store wird von Holz dominiert und ist typischerweise eher wie ein modernes Wohnzimmer als eine echte Verkaufsfläche gestaltet. Schon am Eingang werden die Nutzer von einem Pixel Tablet begrüßt, hinter dem sich die Pixel-Abteilung mit allen Smartphones befinden soll.

Weil die allermeisten unserer Leser den Store wohl nicht zeitnah besuchen werden, erspare ich mir längere Beschreibungen. Hier findet ihr die veröffentlichten Pressefotos und bei Bedarf wird es sicherlich in den nächsten Tagen einige Fotos vom echten Store im Web zu finden geben. Es sieht wirklich nett aus und wenn Google mit den Stores jetzt genauso viel Gas gibt wie mit den Pixel-Smartphones, dürften in den nächsten Jahren viele weitere in den USA eröffnen und irgendwann sicherlich auch der Weg nach Europa angestrebt werden.









