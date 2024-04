Mein Gerät finden: Googles Gerätenetzwerk kurz vor dem Start? Google-Mail suggeriert Start am Montag

Die Einschläge rund um Mein Gerät finden kommen immer näher, denn Google dürfte das vor langer Zeit angekündigte globale Gerätenetzwerk schon bald starten – vielleicht sogar sehr bald. Denn nachdem vor wenigen Stunden erste Nutzer Zugriff erhielten, hat Google jetzt wohl E-Mails versendet, in dem von einem sehr zeitnahen Start des Netzwerks die Rede ist. Ihr solltet euch aber dennoch nicht zu früh freuen.



In diesen Stunden berichten einige US-Nutzer davon, dass sie von Google eine E-Mail im Zusammenhang mit dem Start des „Mein Gerät finden“-Netzwerks erhalten. In dieser gibt es einige bereits bekannte Informationen sowie eine interessante Zeitangabe, die so manche Medien von einem Start am Sonntag oder Montag berichten lässt. Das halte ich aber für unwahrscheinlich, aber schaut erst einmal selbst, welcher Inhalt verschickt wurde:

You’ll get a notification on your Android devices when this feature is turned on in 3 days. Until then, you can opt out of the network through Find My Device on the web.