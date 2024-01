Android: Circle to Search kommt – Google startet eine neue Art der Suche für Premium-Smartphones (Video)

Google will unter Android eine völlig neue Art der Suche etablieren und setzt dafür auf die Unterstützung von Google Lens sowie der kommenden neuen Funktion Circle to Search. Nutzer von Premium-Smartphones sollen damit die Möglichkeit haben, beliebige Dinge auf dem Display einfach einzukreisen oder per Strich zu markieren und weitere Informationen zu erhalten. Zumindest in der Demo sieht das sehr interessant aus.



Google Lens und Google Assistant bieten schon seit langer Zeit die Möglichkeit, den Displayinhalt des Smartphones zu durchsuchen, doch das dürften wohl nur wenige Nutzer verwenden. Daher hat man jetzt die neue Funktion „Circle to Search“ angekündigt, die in Kürze für erste Nutzer ausgerollt werden soll. Nach einem langen Tap auf den Home-Button oder die Gesten-Navigationsleiste öffnet sich ein kleines Google-Overlay am unteren Rand und verwandelt den Bildschirminhalt in eine Zeichenfläche. Dort könnt ihr beliebige Objekte, Produkte, Menschen oder auch Texte einkreisen oder markieren und kontextbasierte Informationen erhalten.

Im Video sieht das alles sehr schick aus, rein funktionell bietet das aber nicht mehr als die ohnehin bei Google Lens / Assistant verfügbaren Features. Man rückt diese Funktion lediglich näher an die Nutzer heran und will noch dazu die Google-Dominanz sowie die Monetarisierung von Android (allen voran durch die integrierte Produktsuche) vorantreiben. Bleibt abzuwarten, ob es bei diesem Feature bleibt oder ob man das in Zukunft mit weiteren Möglichkeiten ausbauen wird.

Die neue Funktion „Circle to Search“ soll ab dem 31. Januar auf Premium-Smartphones starten, zu denen man unter anderem die Pixel 8-Smartphones sowie die Galaxy S24-Smartphones zählt. Aus der Ankündigung geht nicht eindeutig hervor, ob auch weitere Geräte das Feature sofort oder erst etwas später erhalten.

