Drei Monate Audible Hörbücher Gratis: Amazon-Aktion endet bald – jetzt noch sichern + 15 Euro Gutschein

Wer im Amazon-Ökosystem unterwegs und auch die Streamingplattform Audible gerne nutzt oder nutzen würde, kann nur noch wenige Tage von einer starken Aktion profitieren. Zusätzlich zum bekannten Probe-Abo bietet man eine Aktion, die die Nutzer endlich in Frühlingsstimmung bringen soll: Ihr bekommt Drei Monate Audible für nur 2,95 Euro und zahlt somit bis in den Sommer nur knapp 9 Euro. Um selbst das noch zu kompensieren, gibt es einen 15 Euro Gutschein obendrauf.



Amazon sucht wieder neue Abonnenten für Audible und bietet jetzt eine starke Aktion, die man in der beginnenden Frühlingszeit vielleicht mitnehmen kann: Nur noch wenige Tage bekommt ihr bei Nutzung dieses Links ganze drei Monate Audible für nur 2,95 Euro statt 9,95 Euro pro Monat. Es gibt keine Bedingungen und ihr könnt das Abo auch in diesen drei Monaten jederzeit wieder kündigen. Bei Gefallen bleibt ihr dabei und wenn es nicht passt, steigt ihr nach diesen drei Monaten im Hochsommer einfach wieder aus.

Frühlingsangebot – 4 Monate für je nur 2,95 €/Monat + 15 € Audible Guthaben. Dieses Angebot gilt nur bis 03.04.2023 23:59 Uhr. Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 4 Monaten kostet das Audible Abo 9,95 €/Monat. Das Angebot gilt nur für Mitgliedschaften, die über amazon.de abgeschlossen werden. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Das Angebot gilt nur für für ausgewählte Neukunden, sowie für alle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen sechs Monaten kein Audible-Abo hatten.