Microsoft legt nach: Screenshots zeigen Integration der ChatGPT-Technologie in die Bing-Websuche

Die Künstliche Intelligenz in Form von textbasierten Chat-Bots begeistert seit dem Start von ChatGPT und jetzt liefern sich Google und Microsoft einen Wettlauf darum, wer zuerst einen solchen Bot in die Suchmaschine integriert. Gestern Abend hat Google praktisch aus dem Nichts heraus den Start von Bard angekündigt und schon heute Nachmittag könnte Microsoft nachlegen. Jetzt sind Screenshots des neuen Bing mit ChatGPT-Unterstützung aufgetaucht.



Microsoft hat schon vor einigen Wochen angekündigt, die hinter ChatGPT verwendete Technologie in die eigene Suchmaschine Bing zu integrieren – immerhin ist man mit einem hohen Investment am Unternehmen OpenAI beteiligt. Auch von Google wurde recht schnell hinter vorgehaltener Hand bekannt, dass man die Websuche bzw. Startseite um einen Chat-Bot erweitern will. Schon am morgigen Mittwoch lädt man zu einem KI-Event, auf dem diese Integration gezeigt werden soll, die man gestern Abend überraschend angekündigt hat.

Wir wissen nicht, ob Google morgen nur Ankündigungen für die Zukunft macht oder tatsächlich etwas zugänglich machen wird. In der gestrigen Ankündigung hieß es, dass das erst in den nächsten Wochen folgt – aber die Situation ist derzeit extrem dynamisch. Von Microsoft hingegen ist bekannt, dass es wohl im März oder spätestens April soweit sein soll. Gut möglich, dass man den Rollout je nach Googles Ankündigung beschleunigt. Denn offenbar hat der öffentliche Testlauf in sehr kleinem Kreis bereits begonnen, ein Nutzer hat vor wenigen Tagen die neue Bing-Startseite und Suchmaschine zu Gesicht bekommen.

Bei dieser Version zeigt sich, dass die Suchleiste zum Eingabefeld wird und somit nicht nur einzelne Stichwörter, sondern längere Fragen entgegennimmt. Innerhalb der Suchergebnisse gibt es eine Tab-Navigation zum schnellen Wechsel zwischen Suchergebnissen und Chat-Bot. Auf folgenden Screenshots und Animationen könnt ihr sehen, wie das Ganze umgesetzt wurde. Bei Google dürfte es wohl ähnlich aussehen.









