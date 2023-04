Android: Smartphone spiegeln und am Desktop nutzen – Scrcpy Launcher erleichtert die Zusatzfunktionen

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, um das Android-Smartphone mit einem Windows-Computer zu verbinden und Daten auszutauschen, die sich je nach Anwendungsfall unterscheiden. Kürzlich haben wir euch erneut das Tool scrcpy zur Spiegelung der Smartphone-Oberfläche auf den Windows-Desktop vorgestellt und heute legen wir mit einem Companion-Tool nach. Mit dem Scrcpy Launcher lassen sich die sonst nur per Kommandozeile zugänglichen Funktionen einfacher nutzen.



Wer nur einige Dateien zwischen dem Smartphone und Computer austauschen möchte, kommt mit der Datenverbindung locker aus, die je nach Konfiguration und Technologie per Kabel oder kabellos hergestellt wird. Für ein Backup nimmt man dann schon andere Mittel und für das Übertragen der Smartphone-Oberfläche auf den Desktop gibt es ebenfalls eine Reihe von Tools und Technologien. Das bekannteste Tool ist scrcpy, das wir euch erst vor wenigen Tagen anlässlich eines größeren Updates erneut vorgestellt haben.

Scrcpy spiegelt das Smartphone-Display in ein Windows-Fenster und erlaubt eine umfangreiche Interaktion mit der Smartphone-Oberfläche. Das funktioniert sehr einfach und benötigt auf Nutzerseite abseits der einmaligen USB Debugging-Freigabe keine Einrichtung (alle notwendigen Schritte geschehen im Hintergrund). Doch so nutzerfreundlich scrcpy ist, so „kompliziert“ sind einige Funktionen, die nur per Kommandozeile genutzt werden können. Etwa die Screenshot-Aufnahme oder die Visualisierung von Toucheingaben.

Mit dem Companion-Tool Scrcpy Launcher lässt sich das Ganze noch einmal nutzerfreundlicher gestalten. Es handelt sich dabei um eine eigenständige App, die als Fernsteuerung für scrcpy fungiert und das Tool mit den benötigten Parametern oder im Betrieb steuert. Die wenigen Funktionen sind übersichtlich aufgelistet und auf folgendem Screenshot gut ersichtlich.









Der Launcher ermöglicht den einfachen Wechsel des zu nutzenden Smartphones, lässt euch Screenshots oder Bildschirmvideos erstellen, die Fensterdarstellung anpassen und einiges mehr. Ist alles konfiguriert, lässt sich scrcpy starten, das sich zusätzlich im Programmpaket befindet. Scrcpy ist unabhängig vom Launcher, sodass es auch unabhängig von diesem aktualisiert werden kann. Beide Tools stehen in keiner direkten Verbindung zueinander, denn der Launcher steuert einfach nur die Kommandozeile.

Das Tool könnte für viele Nutzer sehr praktisch sein, auch wenn es sicherlich keinen Design-Preis gewinnt, aber das muss es in dieser App-Kategorie auch gar nicht. Ich möchte allerdings nicht unerwähnt lassen, dass ich den großen Vorteil in scrcpy in der Portabilität sehe, denn es benötigt keine Installation. Der Launcher hingegen benötigt eine Installation und macht diesen Vorteil dadurch wett. Die Installation belegt etwa 70 MB Festplattenspeicher.

Dennoch, probiert es einfach einmal aus, ob es vielleicht die App ist, die euch scrcpy noch komfortabler und umfangreicher nutzen lässt.

» Scrcpy Launcher