Pixel Watch 3: Das sind Googles neue Smartwatches – alle geleakten Infos vor der Präsentation (Galerie)

Es sind nur noch wenige Stunden bis zur Präsentation der neuen Pixel-Produkte, zu denen natürlich auch die Pixel Watch 3 gehört, die einen größeren Raum auf dem ‚Made by Google‘-Event einnehmen dürfte. Natürlich gab es vorab wie üblich unzählige Leaks rund um die Pixel Watch 3 und Pixel Watch 3 XL. In diesem Artikel stellen wir euch alle bisher bekannten Informationen zu den Google-Smartwatches übersichtlich zusammen. Es könnte eine interessante Smartwatch-Generation werden.



Bei Google stehen die Zeichen auf Wachstum: Denn nicht nur die Pixel 9-Smartphones werden mit drei statt zwei Geräten erscheinen, sondern auch bei der Pixel Watch legt man in diesem Jahr mit einem Ableger nach. Dieser wurde bisher sehr positiv aufgenommen, denn es handelt sich um ein zweites Modell mit größerem Gehäuse und damit verbunden natürlich einem größeren Display. Damit wird es erstmals zwei Pixel Watches in unterschiedlicher Größe geben.

Nach allem was bisher bekannt ist, werden sich die Smartwatches hauptsächlich in der Größe voneinander unterscheiden und natürlich mit den Komponenten, die von dieser abhängig sind: Natürlich hat die XL-Variante ein größeres Display und einen größeren Akku, doch leistungsmäßig sollten beide in etwa Gleichauf sein und auch alle äußerlich sichtbaren Dinge unterscheiden sich nicht voneinander: Es gibt mutmaßlich dieselben Sensoren, dieselbe Krone zur Bedienung und auch sonst wäre ohne direkten Vergleich kein Unterschied zwischen den beiden Smartwatches auszumachen.

Schauen wir uns jetzt einmal die beiden Smartwatches im Detail an. Die technischen Daten stammen aus frühen Leaks von Anfang März bis in diese Woche hinein und sind natürlich längst als bestätigt zu betrachten. Die Renderbilder sowie die darauf basierenden Abmessungen der Smartwatches sind ebenfalls längst als bestätigt anzusehen, denn es wird zu diesem Zeitpunkt an nichts mehr gerüttelt werden.









Pixel Watch 3

Produktname: Pixel Watch 3

Codenamen: Selene / Helios

Größe: 41mm

Abmessungen: 40.79 x 40.73 x 14mm

Displaygröße: 1,2 Zoll (32x32mm)

Displayform: Rund

Displayauflösung: 408×408 Pixel

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

SoC: Snapdragon Wear 5100 + Cortex M33

Akku: 307 mAh

RAM: 2 Gigabyte

Hauptspeicher: 32 Gigabyte

Displayleistung: 1 bis 60 Hertz

Besonderheiten: Erstmals mit UWB, Wifi 5 Gigahertz

Betriebssystem: WearOS 5

Verkaufsstart: August 2024

Verkaufspreis: 399 Euro (Wifi) / 499 Euro (LTE)

Pixel Watch 3 XL

Produktname: Pixel Watch 3 45mm

Codenamen: Luna / Sol

Größe: 45mm

Abmessungen: 45mm x 45mm x 13.89mm

Displayform: Rund

Displaygröße: 1,45 Zoll (36x36mm)

Displayrahmen: 4,5mm (statt zuvor 5,5mm)

Displayauflösung: 456×456 Pixel

SoC: Snapdragon Wear 5100 + Cortex M33

Akku: 420 mAh

RAM: 2 Gigabyte

Hauptspeicher: 32 Gigabyte

Displayleistung: 1 bis 60 Hertz

Besonderheiten: Erstmals mit UWB, Wifi 5 Gigahertz

Betriebssystem: WearOS 5

Verkaufsstart: August 2024

Verkaufspreis: 449 Euro (Wifi) / 549 Euro (LTE)

Die beiden Smartwatches dürften sich auch unter der Haube recht ähnlich sein. Ein Kritikpunkt wird es sicherlich sein, dass die größere Variante neue Armbänder benötigt und es aufgrund von Googles gewählter Verschlussart keine Möglichkeit geben kann, diese untereinander auszutauschen. Das ist sicherlich zu verschmerzen, aber eben auch etwas, über das man sich schon bei der ersten Generation Gedanken hätte machen müssen.









Pixel Watch 3-Bilder









Pixel Watch 3 XL-Bilder









Pixel Watch 3-Armbänder

Pixel Watch 3 41mm-Bänder

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quarz)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quarz) Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen) Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage)

(Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony, Bay, Sage) Stretch Band (Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz)

(Obsidian, Porcelain, Bay, Sage, Wintergreen, Rose Quartz) Metal Mesh Band (Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver)

(Matte Black, Champagne Gold, Polished Silver) Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

(Matte Black, Brushed Silver) Metal Slim Band (Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver)

(Matte Black, Champagne Gold, Brushed Silver) Two-Tone Leather Band (Charcoal, Porcelain, Bay)

(Charcoal, Porcelain, Bay) Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

(Obsidian, Moondust) Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

Pixel Watch 3 45mm-Bänder

Active Band (Obsidian, Porcelain, Hazel)

(Obsidian, Porcelain, Hazel) Active Sport Band (Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen)

(Obsidian, Porcelain, Hazel, Coral, Moondust, Wintergreen) Woven Band (Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony)

(Ivy, Porcelain, Lemongrass, Peony) Metal Links Band (Matte Black, Brushed Silver)

(Matte Black, Brushed Silver) Crafted Leather Band (Obsidian, Moondust)

(Obsidian, Moondust) Performance Loop Band (Obsidian, Porcelain, Peony, Wintergreen)

Für zukünftige Nutzer der 45mm-Variante wird es eine etwas kleinere Auswahl geben, was sich wiederum dadurch erklärt, dass es durch die beiden vorherigen Generationen aktuell eben deutlich mehr 41mm-Geräte als 45mm-Geräte gibt.









Weitere Details

Auf beiden Pixel Watch 3-Geräten wird die gesamte Fitness-Kategorie rund um Fitbit eine wichtige Rolle spielen. Dementsprechend wird es abgesehen von der Hardware an dieser Stelle die meisten Updates geben, die sich auf obigen geleakten Screenshots bereits ankündigen.

Dank weiter verbesserter Sensoren, einer Weiterentwicklung der Fitbit-API sowie natürlich KI-basierter Funktionen wird es erweiterte Fitnessmöglichkeiten geben. Es soll eine erweiterte Unterstützung für Jogging-Aufzeichnungen geben, die die Nutzer sowohl visuell als auch haptisch darauf hinweisen schneller zu laufen, langsamer zu laufen, eine kurze Gehpause einzulegen und Ähnliches. Eine weitere neue Funktion soll die Gesamtbelastung des Körpers messen und bewerten. Dabei wird ausgewertet, wie aktiv der Nutzer insgesamt ist und dies mit den Schlafdaten verglichen. Wie aktiv seid ihr? Wie viel schlaft ihr? Wie viel Sport wird getrieben und wie lange? Daraus errechnet sich eine Skala zur Cardio-Belastung, für die sowohl Zielwerte als auch die tatsächlichen Werte abrufbar sind.

