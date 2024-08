Google Files & Circle to Search: Update für den internen Bildbetrachter bringt Analyse-Funktion (Teardown)

Der Android-Dateimanager Google Files bietet seit langer Zeit eine Reihe von Betrachter-Tools, mit denen sich Mediendateien innerhalb der App öffnen und ansehen lassen. Jetzt wird ein Update für den Bildbetrachter getestet, das eine Integration von Circle to Search im Gepäck haben soll. Nutzer können einzelne Bildbestandteile direkt zu Google Lens senden lassen.



Schon seit einigen Monaten unternimmt Google einige Anstrengungen, um die Nutzer von Circle to Search zu überzeugen, das auf vielen Android-Smartphones verfügbar ist und in diesen Tagen auch den Weg auf den Desktop findet. Jetzt findet sich in Google Files eine erste Integration in eine länger bestehende App, deren Grundidee sicherlich zu hinterfragen ist. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr es sehen.

Im FAB-Menü des Google Files Bildbetrachters findet sich eines der beiden Icons (linker und mittlerer Screenshot), mit denen sich wahlweise das gesamte Bild oder auch nur ein markierter Bereich an Google Lens senden lässt. Die Analyse findet anschließend in Lens statt und bringt Files selbst keine Vorteile. Die Ersparnis der Nutzer gegenüber der Android-weit verfügbaren Funktion liegt wohl unter einer Sekunde, sodass der Sinn und Zweck nicht ganz klar ist.

Der neue Button zeigt sich in diesen Tagen bei einigen Nutzern und ließ sich auch über einen Teardown mit internen Schaltern aktivieren. Bleibt abzuwarten, ob das tatsächlich in der Form ausgerollt wird.

