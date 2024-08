Google Files: Zugriff auf häufig genutzte Dateien wird leichter – neues Karussell wird ausgerollt (Screenshot)

Der smarte Dateimanager Google Files hat vor längerer Zeit den Schwerpunkt auf den Dateizugriff gewechselt und will es den Nutzern möglichst einfach machen, das gewünschte File zu finden. Jetzt wird ein Update ausgerollt, mit dem die zuletzt geöffneten Dateien noch einfacher als bisher aufgespürt und geöffnet werden können. Es kommt ein neues Karussell zum Einsatz.



Nach längerem Stillstand kommt wieder Bewegung in Google Files. Die Entwickler des smarten Dateimanagers haben den „Zuletzt“-Bereich ein wenig überarbeitet und wollen es den Nutzern erleichtern, auf die darin enthaltenen Dateien zuzugreifen. Dafür kommt nach dem Update ein Karussell zum Einsatz, das jeweils nur eine Datei enthält und insgesamt zehn Einträge auf die Startseite bringt. Die Chancen stehen wohl gut, dass man darin schnell fündig wird.

Die Liste kann wie üblich seitwärts gescrollt werden, wobei nach zehn Einträgen in dieser Ansicht Schluss ist. Dahinter folgt eine Verknüpfung zu einem neuen Bereich, in dem alle zuletzt geöffneten Dateien aufgelistet sind. Bisher wurde diese Ansicht kategorisch sortiert und erforderte damit mindestens zwei Taps, um an das Ziel zu gelangen. Dennoch könnte das gerade für Powernutzer eine Verschlechterung sein, wenn sie sehr viele Dateien öffnen und mit den zehn Einträgen nicht komfortabel auskommen.

Die neue Ansicht wird in diesen Tagen für alle Nutzer der Android-Version von Google Files ausgerollt. Es ist bereits das zweite größere Update in diesem Monat, nachdem man erst kürzlich die ZIP-Integration verbessert hat.

