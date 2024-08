Android 15: Neue Taskleiste kommt auf Smartphones – ermöglicht schnellen Wechsel und Splitscreen (Video)

Für Nutzer von Android-Geräten mit größerem Display hat Google vor einiger Zeit die schwebende Taskleiste eingeführt, die vor allem auf Tablets sehr hilfreich sein kann. Jetzt scheint man daran zu arbeiten, diese Taskleiste mit Android 15 auch auf Smartphones zu bringen. Ein bekannter Android-Bastler konnte die Leiste bereits aktivieren und vollständig, wie auf einem Tablet, nutzen.



Android wird auf vielen verschiedenen Geräten eingesetzt, wobei jegliche Displaygrößen und Formen abgedeckt werden. Für größere Displays, etwa auf Smartphones oder im Desktopmodus, besitzt Android eine Taskleiste. Mit Android 15 könnte diese auch auf Smartphones starten, denn in der aktuellen Beta 4 ist die Komponente bereits enthalten und wartet nur darauf, aktiviert zu werden. Dem bekannten Android-Bastler Mishaal Rahman ist das bereits gelungen, wie ihr im folgenden Video sehen könnt.

Die Taskleiste schwebt am unteren Displayrand über allen anderen Inhalten und ermöglicht den schnellen Start oder Wechsel zwischen den hinterlegten Apps. Die Leiste kann bis zu vier Apps aufnehmen, ermöglicht den Aufruf des App Drawers und lässt sich auch in ihrer Position ändern. Per Drag & Drop lässt sich außerdem sehr leicht eine geteilte Oberfläche erstellen: Einfach die gewünschte App in das Display ziehen und schon teilt sich dieses in zwei Bereiche.

Bisher lässt sich diese Taskleiste nur über Umwege aktivieren und es gibt wohl noch einige kleine Schönheitsfehler, die einen Start mit der stabilen Version eher unwahrscheinlich machen. Für die nächste QPR-Version könnte es aber gut aussehen.

