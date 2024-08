Pixel Buds Pro 2: Überraschung – Google bringt Tensor A1-SoC in die smarten Kopfhörer + viele weitere Leaks

Google wird voraussichtlich morgen Abend die Pixel Buds Pro 2 vorstellen, über die längst viele wichtige Informationen bekannt geworden sind. Jetzt gibt es einen neuen Schwung an Last Minute-Leaks, der auch von anderen Pixel-Produkten zu erwarten ist, und uns mehr Details zu den technischen Daten und der Laufzeit verrät. Erstmals kommt ein Tensor-SoC in den smarten Kopfhörern zum Einsatz.



Wir haben euch erst am Wochenende alle Infos zu den Pixel Buds Pro 2 zusammengestellt und jetzt gibt es durch Händler-Leaks und zu früh veröffentlichte Informationen neue Details. Zu den funktionellen Highlights gehört eine Conversation Detection, die ein Gespräch erkennen und entsprechend den Ton leiser stellen oder die Wiedergabe pausieren wird. Im Detail ist das noch nicht bekannt, wird aber sicherlich morgen Abend auf der großen Bühne gezeigt werden.

Erstmals wird in den Pixel Buds-Kopfhörern ein Tensor-SoC zum Einsatz. In den technischen Daten wird ein Tensor A1 angegeben, wobei wir ebenfalls noch nicht wissen, in welcher Verbindung dieser mit dem Tensor-SoC für Smartphones steht. Funktionell verspricht man weiterhin eine sehr schnelle Anbindung an andere Pixel-Geräte (Pixel Watch, Pixel Tablet, Pixel-Smartphones) und stellt eine lange Akku-Laufzeit in Aussicht: 8 Stunden für die Kopfhörer und 30 Stunden mit Charging Case.

Wir erwarten die Präsentation der smarten Kopfhörer für morgen Abend. Das Event startet um 19:00 Uhr, wir werden euch natürlich hier im Blog vorab noch mit allen wichtigen Informationen versorgen.

» Pixel Buds Pro 2: Das sind Googles neue Kopfhörer; alle Infos zu den smarten KI-Stöpseln (Preis, Farben & mehr)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 10.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!