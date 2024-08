Pixel Buds Pro 2: Das sind Googles neue Kopfhörer; alle Infos zu den smarten KI-Stöpseln (Preis, Farben & mehr)

Es gibt wieder was auf die Ohren bzw. in die Ohren, denn Google wird schon am Dienstag die neuen Pixel Buds Pro 2 vorstellen. Auch die neuen smarten Kopfhörer wurden vorab wieder mehrfach geleakt und sind somit bereits weitestgehend bekannt. Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen zur zweiten Generation der Pro-Serie der Ohrstöpsel in der Übersicht.



Google dürfte mit den Pixel Buds-Kopfhörern recht erfolgreich sein, denn man hat bereits mehrere Linien und Generationen auf den Markt gebracht. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein neues Produkt geben, das bereits in den Startlöchern steht: Mit den Pixel Buds Pro 2 wird die Serie in die zweite Generation gebracht, über die bisher zwar keine technischen Daten bekannt sind, die sich dank einiger Leaks aber bereits auf zahlreichen Bildern gezeigt haben.

In puncto Spezifikationen kann man wohl davon ausgehen, dass diese in etwa dem Vorgänger ähneln werden, eine Bestätigung gibt es dafür bisher aber noch nicht. Dafür wissen wir, dass die Kopfhörer ein leicht verändertes Design aufweisen werden, ihrem Grundkonzept aber treu bleiben. So zeigt sich auf Fotos, dass das Äußere der Kopfhörer eine veränderte Form haben wird und die Gadgets ein klein wenig in der Größe wachsen.

Außerhalb des direkten Vergleichs wird das wohl kaum auffallen, aber so mancher Nutzer könnte ganz froh darüber sein, dass Google das eigene Design beibehält und nicht auf die häufig kopierte AirPods-Variante setzt. Aber es gibt noch eine weitere Änderung, die erst auf den zweiten Blick auffällt. Schaut euch doch erst einmal die Fotos an, die vom Amazon-Listing eines Schutzhüllen-Herstellers stammen. Zwar geht es bei den Aufnahmen um die Schutzhülle, aber wir sehen das Design der Buds Pro 2 natürlich dennoch.









Das sind die Pixel Buds Pro 2

Die kleinen Rillen an der Außenseite der Kopfhörer sind in der neuen Generation ebenfalls passend zum Rest des Gehäuses eingefärbt. Bisher waren diese bei allen Varianten in Schwarz gehalten und somit sehr auffällig, was mit der neuen Generation abgestellt wird. Am Case selbst scheint es keine Änderungen zu geben. Schaut euch für alle Details einfach die obigen Renderbilder der Spigen-Schutzhülle an, die von Amazon zu früh veröffentlicht wurden.









Farben

Die Pixel Buds Pro 2 werden in den Farben Porcelain, Raspberry, Haze und Mojito zu haben sein. Ihr könnt die Farben auf obigem Bild in der aufgelisteten Reihenfolge sehen. Das Case bleibt weiterhin weiß.

Gemini for Earbuds

Google wird auf den Pixel Buds Pro 2 das neue KI-Produkt Gemini for Earbuds Premiere feiern lassen. Dieses soll den Google Assistant ablösen und wird von Google als „Your new AI assistant is on headphones“ beschrieben. Alles was über diesen wichtigen Software-Bestandteil bereits bekannt ist, findet ihr im verlinkten Artikel.

Verfügbarkeit und Preis

Google wird die Pixel Buds Pro 2 am 13. August vorstellen, aber wohl nicht vor September auf den Markt bringen. Zumindest ist in einem der jüngsten Leaks davon die Rede, dass die neueste Generation der Kopfhörer nicht zeitgerecht fertig wird. Wer jetzt dennoch schon die Kreditkarte zücken möchte, muss dafür 249 Euro in die Hand nehmen. Wir dürfen gespannt sein, wie Google diese Preissteigerung rechtfertigen bzw. mit starken KI-Funktionen vergessen machen will.

