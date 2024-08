Pixel: Google hebt alle Verkaufspreise an – so viel sollen Pixel 9, Pixel Watch 3 und die Pixel Buds Pro 2 kosten

Google wird am Dienstag im Rahmen des ‚Made by Google‘-Events während einer vermutlich mehrstündigen Keynote die neuen Pixel-Produkte vorstellen, über die längst so gut wie alle Informationen bekannt geworden sind. Wer daher bereits die Kreditkarte gezückt hat, findet hier noch einmal eine schnelle Übersicht der kommenden Belastungen: So viel werden die il 9-Smartphone, die Pixel Watch 3 und die Pixel Buds Pro 2 kosten.



Die neuen Pixel-Produkte stehen in den Startlöchern und werden wohl allesamt ab Dienstag vorbestellbar sein. Und so wie vorab nahezu alle Informationen wie gewohnt durchgesickert sind, haben wir auch längst die deutschen Verkaufspreise erfahren. Die Angaben sind nicht offiziell und stammen aus mehreren europäischen Leaks, erweisen sich aber immer wieder als sehr zuverlässig. Es ist daher nicht zu erwarten, dass sich etwa am UVP ändern wird, sondern diese Preise (abgesehen von Aktionen) tatsächlich am Preisschild stehen werden.

Pixel 9-Smartphones

Google wird den Verkaufspreis im Vergleich zur vorherigen Generation erheblich erhöhen. So weit, dass es gerade einmal zwei Geräte gibt, die eine dreistellige Zahl auf dem Preisschild haben werden. Ob man sich damit ein Gefallen tut oder die potenziellen Käufer nicht vollends abschreckt, werden wir in den nächsten Monaten erfahren.

Pixel 9 128 GB: 899 Euro

Pixel 9 256 GB: 999 Euro

Pixel 9 Pro 128 GB: 1099 Euro

Pixel 9 Pro 256 GB: 1199 Euro

Pixel 9 Pro 512 GB: 1329 Euro

Pixel 9 Pro XL 128 GB: 1199 Euro

Pixel 9 Pro XL 256 GB: 1299 Euro

Pixel 9 Pro XL 512 GB: 1429 Euro

Pixel 9 Pro XL 1 TB: 1689 Euro

Pixel 9 Pro Fold 256 GB: 1899 Euro

Pixel 9 Pro Fold 512 GB: 2029 Euro









Pixel Watch 3

Obwohl die Pixel Watch schon seit der ersten Generation als „zu teuer“ gilt und rein technisch und funktionell gesehen ihr Geld kaum wert ist (im Vergleich zur Konkurrenz), erhöht Google auch bei den Smartwatches den Verkaufspreis. Selbst das günstigste Modell schlägt mit einem Preis zu Buche, für den sich andere Nutzer ein Smartphone UND eine Smartwatch kaufen.

Pixel Watch 3 (41mm) Wifi: 399 Euro

Pixel Watch 3 (41mm) LTE: 499 Euro

Pixel Watch 3 (45mm) Wifi: 449 Euro

Pixel Watch 3 (45mm) LTE: 549 Euro

Pixel Buds Pro 2

Um in guter Gesellschaft zu bleiben, wird auch der Preis der smarten Kopfhörer erhöht. Die Pixel Buds Pro 2 werden mit 249 Euro zu Buche schlagen und sind damit meiner persönlichen Meinung nach ebenfalls zu teuer.

Übertreibt es Google mit den Verkaufspreisen?

Klar, alles wird teurer und Google sieht sich als Premium-Marke. Das bedeutet aber auch, dass man sich direkt mit Apple und vielleicht noch Samsung konkurriert. Doch trotz allem hat Google bzw. Pixel nicht die Strahlkraft dieser Marken und es wird wohl schwer sein, mit solchen Preisen weiteres Wachstum zu erreichen. Beispielrechnung: Wer sich 2024 gut ausstatten möchte und ein Pixel 9 Pro mit 512 GB, eine Pixel Watch 3 45mm mit LTE sowie die Pixel Buds Pro 2 kaufen möchte, legt 2127 Euro auf den Tisch. Ob man dann nicht doch eher zum Apple-Ökosystem schielt…?

