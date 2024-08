Warum sollte man ein Pixel 9 kaufen? Google macht es potenziellen Käufern nicht leicht (Kommentar)

Google wird in der kommenden Woche die Pixel 9-Smartphones vorstellen und direkt danach das kurze Zeitfenster für die Vorbestellungen öffnen, bevor sie noch in diesem Monat auf den Markt kommen. Die Smartphones werden sich wohl wieder gut verkaufen, aber einen echten Anreiz liefert man nicht. Als potenzieller Käufer muss man sich wirklich fragen, warum man überhaupt ein Pixel 9 kaufen sollte.



Wenn Google am Dienstag zum ‚Made by Google‘-Event lädt und unter anderem die neuen Pixel 9-Smartphones vorstellt, werden viele Interessierte wohl ganz genau hinsehen und vielleicht wenige Minuten später die Kreditkarte zücken. Denn es ist bereits bekannt, dass die Vorbestellungen für die neue Smartphone-Generation direkt im Anschluss des Events entgegengenommen werden. Es empfiehlt sich aber natürlich, sich schon vorab zu informieren und nicht von einer möglichen kurzen Euphorie leiten zu lassen.

Google bietet keinen Pixel 9-Anreiz

Wir haben euch bereits die Pixel 9-Verkaufspreise ausführlich aufgelistet und über die Pixel 9-Vorbestelleraktionen berichtet. Daher wisst ihr, dass die Smartphones deutlich im Preis steigen und dass es in diesem Jahr keine Gratis-Geräte mehr geben wird. Wer also bereits auf eine geschenkte Pixel Watch 3 oder zumindest kostenfreie Pixel Buds Pro 2 gehofft hat, kann diese Hoffnung begraben. Stattdessen gibt es nur ein Speicherplatz-Upgrade in Höhe von 100 Euro oder eine entsprechende Ersparnis.

Wer felsenfest vom Pixel 9 überzeugt ist, kann das natürlich mitnehmen und sofort bestellen. Habt ihr noch wenige Monate Geduld, ist schon der Black Friday und das Vorweihnachtsgeschäft am Horizont, das ziemlich sicher mehr Einsparungen als nur 100 Euro ermöglicht. Vermutlich auch schon früher. Einen echten Grund für die Vorbestellung liefert Google den Nutzern daher meiner persönlichen Meinung nach nicht.









Muss es überhaupt ein Pixel 9 sein?

Wer auf der Suche nach einem neuen Pixel-Smartphone ist, könnte auch den Vorgänger in Betracht ziehen. Warum ein Pixel 9 kaufen, wenn es auch ein Pixel 8 sein kann? Der innere Tech-Nerd mag sich vielleicht sträuben, ein Ein-Jahr-altes Smartphone zu kaufen, aber vielleicht sollte man diesem die folgenden Argumente auflisten: Das Pixel 8 wird noch mehr als sechs Jahre mit Updates versorgt. Das Pixel 8 ist deutlich günstiger als das Pixel 9, vor allem nach dem Verkaufsstart der neuen Generation. Und so groß sind die Unterschiede zwischen Pixel 8 und Pixel 9 nicht.

Die allermeisten neuen Pixel-Möglichkeiten finden bei Google auf Software-Ebene statt und werden dank Pixel (Feature) Drop auch auf ältere Smartphones gebracht. Vielleicht könnt ihr in den ersten drei Monaten nicht alle neuen Bling-Bling-Features des Pixel 9 nutzen, perspektivisch hingegen schon. Ich habe erst vor wenigen Wochen in einem Artikel alle Argumente für ein Pixel 8 gegegenüber des Pixel 9 aufgelistet.

Unter dem Strich könnte es die neunte Pixel-Generation daher schwer haben: Die Anreize fehlen, sie sind kein ganz großer Wurf und der Vorgänger ist einfach zu gut. Dazu kommt, dass erst mit dem Pixel 10 ein ganz neuer Tensor erwartet wird und auch erst mit dieser Generation Googles derzeit noch im Aufbau befindlichen starken KI-Aktivitäten abgeschlossen sein werden. Lassen wir uns überraschen, mit welchen Mitteln Googles Marketing es euch dennoch schmackhaft machen möchte, zu einem Pixel 9 zu greifen.

