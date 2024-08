Pixel 9-Smartphones: ‚Abofalle‘ statt Gratis-Produkte – Vorbestelleraktionen sind eher nachteilig (Meinung)

Google wird sehr wahrscheinlich schon am Dienstag, nach der Präsentation der Pixel 9-Smartphones Vorbestellungen für die neuen Flaggschiffe entgegennehmen. Um potenziellen Käufern einen Anreiz zu schaffen, wird es auch in diesem Jahr wieder die Pixel 9-Vorbestelleraktionen geben. Allerdings sollte man es sich in diesem Jahr sehr gut überlegen, ob sich die gebotenen Vorteile nicht schon bald als Nachteil herausstellen.



Wir haben euch bereits die Pixel 9-Vorbestelleraktionen und die Pixel-Verkaufspreise gezeigt, bei denen es in diesem Jahr größere Sprünge gibt. Preislich geht es steil nach oben und bei den Aktionen leider in die andere Richtung. Denn es gibt keine kostenlose Pixel Watch 3 und auch keine kostenfreien Pixel Buds Pro 2. Noch nicht einmal eine Schutzhülle. Stattdessen setzt man in diesem Jahr auf ganz andere Vorteile, die man sich bei der Konkurrenz abgeschaut hat.

Vorbesteller erhalten ein Speicher-Upgrade im Wert von 100 Euro. In den kleinsten Stufen entspricht das eine kostenlosen Verdoppelung, in den höheren zahlt ihr einfach 100 Euro weniger pro Modell. Das ist nett und auch der einzige echte Vorteil, von dem ihr das ganze Smartphone-Leben lang profitiert. Aber es gibt noch einen zweiten Vorteil, den man etwas länger bietet und der zumindest rein rechnerisch auch mehr wert ist – wenn ihr es denn nutzen möchtet.

Die Rede ist vom zusätzlich gebotenen Gemini-Abo. Als Pixel 9-Käufer erhaltet ihr sechs Monate Google One AI Premium im Wert von 22,99 Euro pro Monat kostenlos. Entscheidet ihr euch für ein Pro-Modell gibt es sogar zwölf Monate gratis. Das entspricht einem Preisvorteil von 138 Euro bzw. 276 Euro. Die Aktion gilt aber nur bis Ende Dezember 2024, ihr müsst diesen Vorteil also bald einlösen. Der Zeitraum läuft ab dem Tag der Einlösung.









Ein KI-Abo ist kein echter Vorteil

Das Abo-Angebot ermöglicht es euch, die Gemini-KI in vollem Umfang zu nutzen. Das wird bei den unzähligen magischen KI-Funktionen der Pixel 9-Smartphones auch notwendig sein. Denn wer alle vom Marketing beworbenen Funktionen nutzen möchte, hat mit dem vierstelligen Smartphone-Preis noch längst nicht ausgesorgt, sondern benötigt das Abo mit den erweiterten Gemini-Features. Es darf also die Frage erlaubt sein, ob ein solches Abo dann überhaupt noch ein Vorteil ist oder nicht eigentlich selbstverständlich sein sollte? Nicht-Pixel-Nutzer darf man gern zur Kasse bitten, aber Pixel-Nutzer (meiner Meinung) nach eher nicht oder deutlich vergünstigt.

Aber das Abo ist nicht nur ein Nicht-Vorteil, sondern kann auch schnell zum Nachteil werden. Denn wer das neue Pixel 9 in Betrieb nimmt, das Angebot annimmt und sich dann über die zahlreichen KI-Funktionen freut, wird sich natürlich schnell daran gewöhnen. Das hat den Nachteil, dass man als Endnutzer vielleicht gar nicht weiß, wofür man eigentlich das Abo hat und welche Funktionen zum Gemini-Kern gehören. Die Überraschung gibt es erst dann, wenn das Gemini-Abo ausläuft.

Denn dann kann das Smartphone plötzlich deutlich weniger, was dann auch die Freude an dem mit sieben Jahren Android-Updates versorgten Gerät schnell trüben kann. Möchte man die Freude zurückgewinnen, muss man selbst ein Abo für 23 Euro pro Monat abschließen – wir sprechen also von sehr hohen Folgekosten. Aus diesem Grund ist das Abo eher als Nachteil zu sehen, der Google mehr nützt als den Nutzern. Es ist reine Werbung für das Abo, mehr nicht.

