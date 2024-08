Google Maps: Beeindruckende neue Funktion zeigt historische Gebäude und Umgebungen in AR (Videos)

Die Kartenplattform Google Maps kann allen Nutzern dank bildgewaltiger Funktionen sehr viele Orte auf dieser Welt zeigen, um diese bequem am Display zu erkunden. Dabei erhaltet ihr stets den mehr oder weniger aktuellen Stand der Umgebungen und Gebäude, so wie ihr sie bei einem Besuch sehen würdet. Mit der neuen Google Maps Immersive AR will man nun auch realistische historische Ansichten bieten.



Google Maps hat als Kartenplattform die Aufgabe, den Nutzern die Welt im aktuellen Zustand zu zeigen. Umgebungen, Straßen, Gebäude und sonstige Dinge können vorab erkundet werden. Viele Menschen haben aber auch Interesse an historischen Ansichten, die oftmals nur durch wenige Fotos oder Zeichnungen zu bekommen sind, die man sich aus unterschiedlichen Quellen zusammensuchen muss. Jetzt erweitert sich Google Maps auch in diese Richtung.

Die vor wenigen Tagen vorgestellte neue Google Maps Immersive Augmented Reality ermöglicht es, alternative Gebäude und Umgebungen direkt innerhalb der App zu zeigen. Entweder als zusätzliche Objekte in den Streetview-Ansichten oder, wenn ihr euch am Ort des Interesses befindet, als AR-Objekte im Kamerabild. Zweites hat den Vorteil, dass ihr die Umgebung tatsächlich mit den alternativen Ansichten erkunden könnt. Wie das aussieht, wird in den unten eingebundenen Videos gut demonstriert.

Die grafischen Objekte werden direkt über die bestehenden Gebäude gelegt, wobei die AR-Funktionen dafür sorgen, dass diese perfekt darübergelegt werden und nicht mehr sichtbar sind. Das Ziel ist es, dass sich die Nutzer in eine andere Art versetzen können, wobei sich Google zunächst auf historische Gebäude fokussieren möchte, von denen entweder echte Aufnahmen oder zumindest Entwürfe vorliegen.









Grundsätzlich könnte diese Funktion natürlich auch für andere Zwecke genutzt werden. Denn es müssen nicht nur historische Gebäude sein, sondern vielleicht zukünftig geplante Gebäude, alternative Städte-Entwürfe, damalige Konzepte, geplante Erweiterungen oder was auch immer. Also all das, wie ein Ort zukünftig oder ehemals anders hätte aussehen können. Ich denke, dass so etwas sehr langfristig auch für große Projekte interessant sein kann, die man den Menschen schon vorab vorstellen oder sie von etwas überzeugen möchte. Dann vielleicht auch mit Innenansichten.

» Mehr Informationen zur Google Maps AR

