Google Maps: Neue Augmented Reality-Funktion startet – zeigt alternative 3D-Ansichten im Kamerabild (Videos)

Auch auf Googles Kartenplattform Google Maps kommt schon seit mehreren Jahren die Augmented Reality in gewisser Form zum Einsatz. Diese bietet den Nutzern durch eingeblendete Objekte einige Zusatzinformationen, die einfach abgerufen werden können. Jetzt hebt eine neue Funktion das Ganze auf eine neue Stufe, denn mit dem „Immersive Content“ können künftig ganze Gebäude eingeblendet werden. Den Anfang macht Olympia-bedingt Paris.



Jeder kennt den Eiffelturm in Paris. Aber nur die wenigsten dürften wissen, dass es anlässlich der Weltausstellung im Jahr 1900 auch andere Pläne für dessen Äußeres gegeben hat. Mit der neuen Funktion „AR Experience“ in Google Maps kann ein solcher Entwurf nun als 3D-Modell betrachtet werden. Aber nicht als eigenständiges Objekt, sondern in der realen Umgebung. Dafür kommt die Augmented Reality ins Spiel, mit der das digital in 3D vorliegende Gebäude bzw. Objekt über das Kamerabild gelegt und an der Originalposition eingeblendet werden kann. Im folgenden Video ist das sehr gut zu sehen.

Seid ihr gerade nicht in Paris bzw. wollt das später weltweit angebotene Feature von zu Hause nutzen, könnt ihr diese Funktion auch aus Google Maps Streetview heraus ausprobieren. Dann wird das 3D-Objekt über die Streetview-Ansicht gelegt und kann dennoch durch Bewegung des Smartphones bestaunt werden. Man hat das Ganze so umgesetzt, dass es nicht nur bildgewaltig ist, sondern den Nutzern auch echte Informationen nähergebracht werden. Dazu wird vor dem Start jeder „Experience“ eine kurze Erklärung eingeblendet. Entwickelt hat man das gemeinsam mit Google Arts & Culture sowie Ubisoft.









Schon bald will man noch sehr viel weitere Reisen in die Vergangenheit ermöglichen, so wie das im obigen Video zu sehen ist. Man kann sich Notre Dame oder die Bastille ansehen, wie es wahrscheinlich im 18. Jahrhundert ausgesehen hat.

Paris macht den Anfang, in Zukunft sollen weitere Städte folgen. Man hat weder Städtelisten noch Zeitpläne genannt, sodass man das wohl zunächst als erweiterten Testlauf betrachten muss.

