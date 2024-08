Android: Google Pixels ‚Now playing‘ für alle – so könnt ihr die Musikerkennung auf vielen Smartphones nutzen

Die Pixel-Smartphones bieten schon seit Jahren die starke „Now Playing“-Funktion, die direkt auf dem Sperrbildschirm genutzt wird und über die aktuell im Hintergrund laufende Musik informieren kann. Das Feature wird von Google seit jeher Pixel-exklusiv gehalten, über Umwege kann es jetzt aber dennoch auf allen Android-Smartphones genutzt werden. Eine kostenlose App inklusive eines Mods macht es möglich, die Musikerkennung auf Basis von Googles Datenbank auf jedem modernen Android-Gerät zu nutzen.



Die Funktion „Now Playing“ findet hauptsächlich auf dem Sperrbildschirm der Pixel-Smartphones statt und soll den Nutzern mit nur einem Blick verraten, welcher Song aktuell im HIntergrund läuft. Durch eine lokale Datenbank von mehreren Zehntausend Songs (allein für die USA sind es laut Googles Angaben wohl 68.000 Songs) sowie eine Cloudanbindung kann das Pixel-Smartphone die allermeisten Songs zuverlässig erkennen und zeigt den Titel in einer kleinen Vorschau auf dem Homescreen. Erst vor etwas mehr als einem Jahr wurde dieses Feature durch eine Zusammenfassung erweitert, die noch mehr Einblicke in den Songverlauf gibt.

Weil diese Funktion seit Jahren nur auf den Pixel-Smartphones angeboten wird und sich das auf absehbare Zeit auch nicht ändern wird, kann man sich entweder ein Pixel-Gerät zulegen oder eine kostenlose App nutzen. Denn einem App-Entwickler ist es mit etwas Bastelei gelungen, das von Google aufgebaute Framework anzuzapfen und somit die Funktionalität auf viele Android-Smartphones zu bringen. Ist die App installiert, funktioniert sie ähnlich wie Googles Umsetzung, muss aber leider mit einigen technisch bedingten Einschränkungen klarkommen.

Das sind die Einschränkungen: Die App kann keine Live-Erkennung bieten, sondern nur in festen Intervallen Songs an die Datenbank senden. Es ist nicht möglich, dass die App den Beginn und das Ende eines Songs erkennt. Außerdem muss die App nach jedem Neustart des Telefons einmal manuell gestartet werden und operiert anschließend im Hintergrund. Wer sein Smartphone selten bis gar nicht ausschaltet, ist davon natürlich kaum betroffen, für alle anderen hilft eventuell eine Autostart-Regel.









Die Android-App mit der offiziellen Bezeichnung Now Playing: Ambient Music Mod setzt auf dem Shizuku-Framework auf, das einen tiefen Eingriff in das System ermöglicht, ohne dafür Root zu benötigen. Für die Installation ist lediglich der Entwicklerzugriff sowie ADB notwendig, aber weder Root noch ein späterer Eingriff nach dem Neustart wird gebraucht. Der Entwickler beschreibt die Installation auch für Anfänger recht detailliert, sodass es jeder Nutzer mit ein klein wenig Erfahrung in diesem Bereich installieren kann.

Alles was die App tut, ist das bestehende Framework in der Google-App anzuzapfen. Es verfügt also über keine eigene Musikerkennung und gleichzeitig sorgt Googles Angebot dafür, dass immer wieder neue Songs dazukommen. Nach der Installation funktioniert es genauso wie Googles Umsetzung, zeigt den Songnamen auf dem Sperrbildschirm und bietet auch einen Verlauf inklusive Verknüpfungen sowie eine Reihe von Widgets für den Homescreen.

Die App benötigt mindestens Android 9 Pie, empfohlen wird aber mindestens Android 11.

» Now Playing: Ambient Music Mod bei GitHub

» Now Playing: Ambient Music Mod Erklärung vom Entwickler