Pixel 9-Smartphones: Das ist Googles neues Netzteil für 45 Watt-Aufladen – schnell aber hässlich (Galerie)

Google dreht mit dem Start der Pixel 9-Smartphones an vielen Stellschrauben und wird auch rund um die Akkus veränderte Kapazitäten und Ladegeschwindigkeiten bieten. Es war bereits bekannt, dass die Smartphones sehr schnell geladen werden sollen und jetzt sind Aufnahmen des kommenden Google-Netzteils mit 45 Watt durchgesickert. Die Leistung ist aber auch das Einzige, das bei den Steckern begeistern kann.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die Akku-Kapazitäten und Ladegeschwindigkeiten der Pixel 9-Smartphones zusammengestellt, bei denen es doch recht viele Änderungen im Vergleich zu den Vorgängern gibt. Zwar stampft Google etwas Kapazität ein, legt dafür aber in puncto Ladegeschwindigkeit nach, denn die Smartphones sollen mit bis zu 45 Watt innerhalb von 30 Minuten auf 55 Prozent (9, 9 Pro) bzw. 70 Prozent (9 Pro XL) aufgeladen werden. Dazu benötigt es natürlich das passende Ladegerät bzw. Netzteil.

Jetzt sind Bilder des neuen Google-Netzteils durchgesickert, bei denen so manche Nutzer wohl erst einmal schlucken müssen. Denn das Gerät mag vielleicht einen Designpreis gewinnen können, ist aus Nutzersicht aber einfach unpraktisch und unglaublich groß. Der Klotz hinter dem Stecker ist deutlich größer, als er eigentlich sein müsste. Das kann die Konkurrenz deutlich kleiner. Trotz Klotz ist es außerdem so, dass das USB-Kabel nach unten (oder nach oben) abgeht und damit noch einmal unpraktischer ist.

Der letzte Punkt auf der Bewerberliste zum hässlichsten Netzteil des Jahres ist die Verbindung zwischen der Steckereinheit und dem Klotz. Was in der US-Version noch gut aussieht (siehe das unten eingebundene Bild), passt in der europäischen Version einfach nicht zusammen. Es zeigt sich, dass man einfach nur den Stecker ausgetauscht und vorn drangepappt hat. Der Stecker ist größer als der Klotz. Der Klotz ist rund, der Stecker eckig. Schaut euch die Bilder einmal an.

















Klar, ein Stecker muss keinen Designpreis gewinnen und oftmals verschwinden diese an einen unsichtbaren Ort, aber dennoch könnten sich die Hardware-Designer etwas mehr Mühe geben. Vor allem, weil Googles Hardware-Designer das in der Vergangenheit schon deutlich besser konnten. Bleibt nur noch die Frage, wie viel Google für das Netzteil verlangt…

