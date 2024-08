Pixel Watch 3: Das sind Googles neue Smartwatches – neues Video zeigt sie in voller Pracht mit Details (Video)

Google wird schon in der nächsten Woche die Pixel Watch 3 vorstellen, über die dank fleißiger Leaker längst die wichtigsten Informationen bekannt geworden sind. Dennoch hat bisher der perfekte und vollständige Blick auf die beiden Smartwatches gefehlt – aber das ändert sich jetzt. Ein neuer Leak zeigt uns den offiziellen Werbespot mit vielen Ansichten und Fitness-Features.



Erst am Wochenende haben wir euch alle Informationen zur Pixel Watch 3 zusammengetragen und jetzt gibt es ein neues geleaktes Video, in dem vieles noch einmal gezeigt wird und auch die beiden Smartwatches in voller Pracht zu sehen sind. Es handelt sich um den offiziellen Werbespot von Google, der zwar in spanischer Sprache gehalten ist, aber nur mit wenig Text auskommt und glücklicherweise die Bilder sprechen lässt.

Wir erfahren nicht viel Neues, genau genommen gar nichts was bisher nicht schon bekannt geworden ist. Dennoch ist es der beste und vollständigste Blick auf die beiden kommenden Smartwatches. Es zeigt sich, dass Google einen Schwerpunkt auf die Fitnessfunktionen setzt und glücklicherweise wenigstens die Smartwatches eher sanft mit den mittlerweile obligatorischen KI-Funktionen versorgt.

Google wird die beiden Pixel Watch 3-Smartwatches am 13. August vorstellen und mutmaßlich noch in diesem Monat in den Verkauf bringen. Alles was bisher bekannt ist, findet ihr im folgenden Artikel:

» Pixel Watch 3: Das sind Googles neue Smartwatches – alles was bisher bekannt ist (Specs, Bilder, Preise)

