Google Chrome: Neue KI-Funktion für Onlineshopper kommt – vergleicht Produkte aus mehreren Tabs

Im Browser Google Chrome zieht die Künstliche Intelligenz ein, die den Nutzern ganz neue Möglichkeiten bringen soll. Jetzt haben die Browserentwickler das neue Tool Tab Compare angekündigt, mit dem sich strukturierte Inhalte aus mehreren Tabs vergleichen lassen sollen. Das kann insbesondere beim Onlineshopping sehr praktisch sein und einen schnellen Vergleich ermöglichen.



Google spendiert dem Chrome-Browser einige neue KI-Features, wobei das erste bereits für viele Nutzer ausgerollt worden sein dürfte: Wir haben vor wenigen Tagen über Google Lens in Google Chrome berichtet, das das Konzept von ‚Circle to Search‘ in den Browser bringt. Parallel dazu will man die Funktion „Tab Compare“ einführen, die zuerst für US-Nutzer zur Verfügung stehen und im Laufe der nächsten Monate für viele weitere Regionen geöffnet werden soll.

Mit Tab Compare lässt sich ein neuer Browsertab öffnen, der die Inhalte aus anderen geöffneten Tabs abrufen und als strukturierte Auflistung vergleichen soll. Als Beispiel gibt man die Suche nach Bluetooth-Lautsprechern an, bei denen man mehrere Tabs geöffnet hat. Die KI wird die strukturierten Informationen auslesen und in Tabellenform auflisten, so wie ihr das am obigen Screenshot sehen könnt. Durch dieses Feature lassen sich auch mehrere Produkte in unterschiedlichen Shops vergleichen.

Da Google sehr viele Jahre Erfahrung beim Auslesen solcher strukturierten Informationen hat (unter anderem durch die Websuche und Google Shopping), dürften die Auflistungen wohl recht zuverlässig sein. Ob für dieses Feature die Cloud genutzt wird oder der Vergleich lokal stattfindet, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

