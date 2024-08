Pixel 9-Smartphones: Das sind die Vorbesteller-Aktionen – in diesem Jahr keine Pixel Watch oder Pixel Buds

Google wird in wenigen Tagen die Pixel 9-Smartphones vorstellen und wohl direkt im Anschluss das Zeitfenster für die Vorbestellungen öffnen. In den meisten Fällen schlägt genau dann die Stunde der Pixel-Fans, denn Google bietet seit Jahren starke Bundle-Angebote mit Gratis-Geräten. Doch jetzt nimmt ein Leak die Hoffnungen, denn in diesem Jahr scheint Google andere Vorstellungen zu haben.



Googles beliebte Vorbesteller-Bundles

Um neue Smartphones gut in den Markt starten zu lassen, ist es bei größeren Herstellern mittlerweile üblich, dass sie starke Vorbesteller-Aktionen starten, von denen Schnellentschlossene profitieren. Google hat dabei in den letzten Jahren darauf gesetzt, den Nutzern eine Pixel Watch-Smartwatch oder Pixel Buds-Kopfhörer als Draufgabe zu schenken. Das kam wenig überraschend sehr gut bei den Nutzern an, aber dennoch dürfte man in diesem Jahr darauf verzichten.

Keine Pixel Watch 3, keine Pixel Buds Pro 2

Erst gestern hatten wir euch die wahrscheinlichen Pixel 9-Aktionen zusammengestellt, doch zumindest in zwei wichtigen Punkten soll das laut einem neuen Leak nicht der Fall sein: Leakern ist es gelungen, die angeblich offiziellen Informationen zu den Vorbestelleraktionen für Frankreich zu erhalten und es ist davon auszugehen, dass diese auch für Deutschland gelten. Der wichtigste Punkt ist, dass es in diesem Jahr KEINE Pixel Watch 3 und auch KEINE Pixel Buds Pro 2 geben wird. Es wird überhaupt kein Hardware-Bundle geben.

Stattdessen hat sich Google wohl bei Samsung inspirieren lassen und wird den Nutzern ein kostenloses Speicher-Upgrade bieten. Außerdem legt man mehrmonatige Abos für den Zugang zu Gemini Advanced per Google One AI Premium drauf. Das ist zwar nett, aber für Nutzer ohne große KI-Ansprüche oder die, die eigentlich gerne ein Smartphone mit Speicherkarten-Unterstützung hätten (es damit aber in den letzten Jahren schwer haben), eher ein Witz.









Google bietet Speicher-Upgrades

So wie es Samsung seit einigen Jahren mit seinen Flaggschiff-Serien tut, soll es in diesem Jahr auch bei Google sein. Als Vorbesteller-Aktion erhalten die Käufer ein Speicherplatz-Upgrade. Ihr bekommt 256 GB zum Preis von 128 GB und spart damit 100 Euro beim Kauf. Das Upgrade gilt auch für alle weiteren Stufen, wird allerdings ebenfalls auf 100 Euro gedeckelt. Oder einfach gesagt: Google senkt den Preis der Smartphones für alle Vorbesteller temporär um 100 Euro.

Das ist nett, aber eine kostenlose Pixel Watch 3 im Wert von 399 Euro oder zumindest kostenlose Pixel Buds Pro 2 im Wert von 249 Euro hätten die Nutzer sicherlich mehr gefreut. Denn Rabatte in Höhe von 100 Euro sind schon kurz nach dem Verkaufsstart fast immer irgendwie, irgendwo möglich.

Kostenlose Abos

Zusätzlich wird man allen Käufern, die ihr Smartphone spätestens bis Dezember 2024 in den Händen halten, ein kostenloses Google One AI Premium-Abo mit Zugang zu Gemini Advanced bieten. Für Pixel 9-Käufer sechs Monate und für alle anderen 12 Monate. Dauerhaft gilt weiterhin die Aktion, dass Pixel 9-Besitzer einmalig drei Monate YouTube Premium sowie sechs Monate Fitbit Premium erhalten.

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, aber dennoch sind das enttäuschende Aktionen, die vielleicht so manchen Käufer von der Vorbestellung abhalten und vielleicht doch lieber auf Aktionen warten lassen, etwa Black Friday, Vorweihnachtszeit oder Andere. Vielleicht greift man dann aber doch eher zum Pixel 8…

