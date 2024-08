Pixel 9-Smartphones starten mit Android 14: Wie kann Google so ein Fauxpas passieren? (Kommentar)

Die Präsentation der Pixel 9-Smartphones rückt näher und es ist davon auszugehen, dass Googles neue Flaggschiffe noch in diesem Monat auf den Markt kommen werden. Wie vor wenigen Tagen bekannt geworden ist, wird der Verkaufsstart allerdings mit einer veralteten Android-Version über die Bühne gehen. Das ist zwar kein Beinbruch, aber für Googles eigene Ansprüche (und die der Käufer) eigentlich nicht tragbar.



Über die Jahre haben sich die Argumente für den Kauf eines Pixel-Smartphones verschoben. Waren es zunächst die zuverlässigen und schnellen Android-Updates, rückten im Laufe der Zeit die Kamera und die exklusiven Funktionen in den Mittelpunkt, während Google bei den Updates immer weiter hinter der Konkurrenz zurückfiel. Im vergangenen Jahr gab es dann den Befreiungsschlag mit sieben Jahren Updates und gleichzeitig die Konzentration auf die Künstliche Intelligenz, die mit der neunten Generation so richtig in den Mittelpunkt rückt.

Jetzt stehen die Pixel 9-Smartphones vor der Tür und Google blamiert sich erneut ausgerechnet in puncto Android-Aktualität. Denn wie wir erfahren haben, werden die Pixel 9-Smartphones mit Android 14 starten, statt ab Werk Android 15 installiert zu haben. Weil wir aber nicht nur von einem Verkaufsstart der Pixel 9-Smartphones in diesem Monat ausgehen, sondern auch der Android 15-Release in Kürze erfolgt, ist es sehr wahrscheinlich, dass das neue Betriebssystem zum Verkaufsstart der Smartphones bereits veröffentlicht wurde. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Pixel 9-Smartphones mit einem alten Betriebssystem starten.

Für die Nutzer bedeutet das, dass sie gleich nach dem ersten Einschalten des Smartphones das Update auf Android 15 durchführen sollten und das neue Gerät somit erst einmal liegenlassen müssen. Manch einer mag sich über das verfügbare Update freuen (vor allem wenn man vorher ein altes Smartphone hatte), aber für die meisten Neo-Nutzer ist es erst einmal eine lästige Pflicht, die durch eine bessere Planung seitens Google hätte verhindert werden können.









Das ausgerechnet Google es nicht schafft, die wichtigsten neuen Flaggschiffe mit dem neuen Betriebssystem auszuliefern, ist einfach nur blamabel. Vor allem wenn man bedenkt, dass die bisher getrennten Abteilungen Android und Pixel seit Anfang des Jahres unter einem Dach agieren. Man hätte sich sicherlich im Januar (oder natürlich auch schon vorher, es bleibt ja im Unternehmen) zusammensetzen und die Zeitpläne aufeinander abstimmen können. Im Notfall eben mit einer Zwischenversion auf Basis der Beta 3, die dann bei den Nutzern nur noch durch ein kleines Update auf den aktuellen Stand gebracht werden muss.

Doch Google hat das nicht geschafft und somit muss das neue Flaggschiff im Marketing mit einer alten Version beworben werden. Sicherlich werden spätere Chargen mit Android 15 ausgeliefert, aber in den wichtigen ersten zwei Monaten wird das wohl nicht der Fall sein. Positiv gesehen könnte man dafür sagen, dass die Pixel 9-Smartphones sogar acht große Android-Updates erhalten werden. Denn Google spricht von sieben Jahren und nicht von sieben Major-Versionen.

Vielleicht ist diese Situation auch ein weiterer Hinweis darauf, dass die Präsentation der neuen Pixel-Produkte im August gar nicht von so langer Hand geplant war und eher spontan entschieden wurde. Denn auch viele Pixel Watch 3-Armbänder sind erst im Oktober erhältlich. Daher wäre es für Google auch gar nicht so ungewöhnlich, dass die Android-Abteilung erst kurzfristig vom frühen Pixel-Release erfahren hat und dies nicht mehr zeitgerecht umsetzen konnte.

